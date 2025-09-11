Jueves, septiembre 11, 2025
NoticiasPolítica

Busca Soraya Bocardo reforzar en la Constitución local los derechos de la diversidad sexual

La Redacción

Durante la sesión ordinaria de este jueves, la diputada Soraya Noemí Bocardo Phillips presentó ante el pleno del Congreso del estado la iniciativa de reforma constitucional para reconocer de manera explícita el derecho a la igualdad y la no discriminación por motivos relacionados con la diversidad sexual.

La propuesta plantea adicionar a la Constitución del estado de Tlaxcala el principio de trato igualitario sin distinción por orientación sexual, identidad y expresión de género, así como por características sexuales, con el fin de garantizar que las personas de la diversidad sexual gocen plenamente de sus derechos humanos y se eliminen prácticas de exclusión o trato desigual.

En su exposición de motivos, la legisladora subrayó que aún persisten en la sociedad actos de discriminación que vulneran la dignidad humana de las personas con orientaciones e identidades diversas, lo cual contraviene lo establecido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en diversos tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México.

Por ello, consideró indispensable que el marco jurídico tlaxcalteca contemple de manera expresa estas garantías, como una medida de justicia e inclusión.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

