Busca Gabriela Hernández reforzar la protección de menores en establecimientos de hospedaje

La diputada Gabriela Hernández Islas presentó ante el pleno de la LXV Legislatura la iniciativa por la que busca adicionar los artículos 109 y 129 de la Ley de Turismo del Estado de Tlaxcala, con el propósito de establecer medidas más estrictas que garanticen la integridad de niñas, niños y adolescentes en espacios de hospedaje temporal, protegiéndolos contra la trata de personas, abuso sexual, explotación y embarazo en adolescentes.
Durante su exposición, la diputada expuso que la falta de lineamientos claros en algunos hoteles, moteles y establecimientos similares permite el ingreso de menores sin acompañamiento adecuado, lo que los expone a riesgos como abuso sexual, explotación y trata. Por ello, la propuesta plantea prohibir el acceso de personas menores de 18 años a dichos espacios, salvo cuando estén acompañadas por madre, padre o tutor legal debidamente identificado y exista causa justificada.
Hernández Islas destacó que la iniciativa también responde a la necesidad de disminuir factores de riesgo relacionados con el embarazo adolescente. Con cifras oficiales del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y de la Secretaría de Salud, subrayó que la insuficiente regulación en espacios donde se facilita el ejercicio de la sexualidad sin supervisión contribuye a situaciones de vulnerabilidad para este sector.
Asimismo, recordó que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala establece la obligación de las autoridades de prevenir y atender casos de abuso sexual, explotación y trata, por lo que la reforma busca fortalecer el marco legal y promover la corresponsabilidad de los establecimientos turísticos en la protección de las personas menores de edad.
Tras su presentación ante el pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona una fracción XXV al artículo 109, recorriendo la subsecuente, y un párrafo tercero al artículo 129 recorriendo los subsecuentes, todos de la Ley de Turismo del Estado de Tlaxcala, fue turnada a las comisiones unidas de Turismo y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.