Buenas intenciones y promesas llenaron la presentación de los diputados locales 

Con cartas de buenas intenciones, con la promesa de convertirse en los paladines del parlamento, en velar por los intereses de la sociedad, y nunca por los personales, de legislar a favor de Tlaxcala, así como revindicar la maltrecha y vituperada imagen del diputado, fueron como se presentaron este miércoles las bancadas y representaciones de partido del Congreso local.

Además, las 10 fuerzas políticas que tienen presencia en el Poder Legislativo, a través de sus respectivos coordinadores, dieron su voto de confianza, al gobierno de la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros, pero advirtieron que éste no será “un cheque en blanco”, como lo refirió el perredista Juan Manuel Cambrón Soria, pues aseguraron que harán valer la división de poderes y el respeto irrestricto entre ellos.

Este miércoles, en la reanudación de la sesión ordinaria que quedó pendiente el martes, líderes de bancadas y representantes de partido, fijaron sus respectivas posturas de presentación en torno a su labor legislativa.

Fue la representante de Fuerza por México, Reyna Flor Báez Lozano la que inauguró la tribuna en esta la LXIV Legislatura, al asegurar que obligación y responsabilidad de todos los congresistas romper paradigmas “que sólo han generado desconfianza e incertidumbre en la gente. Es imprescindible un espacio donde todas las ideas tengan cabida, donde todas las personas sean escuchadas, donde la empatía sea la comunión con la gente, donde la inclusión sea garantía de los ciudadanos y este recinto es el indicado para ello.

En tanto, la representante del PEST, Mónica Sánchez Angulo sostuvo que una de sus preocupaciones será “dirigir los recursos necesarios a quienes lo necesite”, al tiempo que ofreció su respaldo a la gobernadora para que “se concrete el cambio real de nuestro estado”.

La representante del PAC y presidenta de la mesa directiva, Alejandra Ramírez Ortiz, tras reconocer que la sociedad está harta de lo que llamó “la política tradicional”, sostuvo que desde el Congreso local debe buscar “la ampliación de oportunidades para todos… debemos buscamos ampliar una visión de futuro, en su lucha para lograr una mejor calidad de vida, que implica contar con mejores empleos y bien pagados, educación de calidad para todos, seguridad en nuestro inmediato, participación inmediata en la toma de decisiones que influyen en la vida cotidiana de las personas, solidaridad y justicia social, misma que se reflejará en la igualdad de oportunidades y en el equilibrio en las condiciones de vida.

Por su parte, el representante del PAN y tres veces diputado local, José Gilberto Temoltzin Martínez sostuvo que esta nueva etapa que inició en Tlaxcala:

Abundó, que para el PAN:

“Consciente de que habremos de coincidir, consciente de que habremos de disentir, mi apuesta será siempre hacia los acuerdos por lo que no me resta más que recordarles que el tiempo de competir concluyó el pasado 6 de junio y el tiempo de construir una patria ordenada y generosa, y una vida mejor y más digna para todos, es una brega de eternidad”, concluyó.

En tanto, el líder de la bancada del PVEM, Jaciel González Herrera convocó y exhortó a sus homólogos a “dar el mayor esfuerzo para trabajar en favor de las y los tlaxcaltecas, que tenemos que dar todas las herramientas necesarias para detonar el desarrollo de nuestro Estado, sabemos que podemos tener diferencias ideológicas, pero también sabemos que nos une fundamentalmente, el deseo del bien común”.

De paso, reiteró su respaldo al gobierno de Cuéllar Cisneros, pues aseguró que su bancada apoyará “todos y cada uno de aquellos proyectos legislativos que permitan lograr la transformación que Tlaxcala necesita, para el bienestar de la población, continuaremos siendo aliados del cambio que está en curso, para lograr resultados reales a corto y mediano plazo”.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRD, Juan Manuel Cambrón Soria, si bien deseo el mejor de los éxitos a la gobernadora Cuéllar Cisneros, sostuvo que su fracción no permitirá “un retroceso, ni ceder ante las tentaciones de regresión política”, pues consideró que “debemos impulsar el avance y fortalecimiento democrático, no como discurso sino como un ejercicio de convicción como demócratas que debiéramos”.

Por ello, demandó que la división de poderes “sea real y efectiva, y no una simulación discursiva”; que exista el respeto del principio de mayoría y la protección de las minorías garantizando su participación e inclusión; el reconocimiento a la oposición, a la pluralidad política e ideológica, “sin importar lo ácida o recalcitrante que pueda parecer” de paso, ofreció respeto a los medios de comunicación, “para que sean fuertes, profesionales, que cuestionen al poder, respetando sin obstáculos ni medias tintas el derecho a la libertad de expresión”.

El perredista fue enfático al advertir que serán vigilantes del actuar de Cuéllar Cisneros y de su gobierno, pues adelantó que:

“Nuestra mirada estará puesta en que su actuar se apegue mínimamente a lo que la ley les mandata, que sus acciones promuevan el ejercicio democrático y el fortalecimiento de las instituciones, que sus pronunciamientos no se queden en la diatriba pública y se traduzcan en hechos, estaremos expectantes de que no se suban al tren de la ofensa, la descalificación o la denostación de quien piense diferente, y probablemente lo más relevante, que no se dejen seducir por la hoguera de las vanidades, que las ínfulas del poder no los dominen y que no cedan ante las inexorables tentaciones autoritarias que pulularan por sus mesas y pensamientos”.

“Es así que, para el PRD, depositar esta confianza no debe ser entendida como un cheque en blanco o al portador, es, por el contrario, una muestra de compromiso político y público que ejerceremos nuestro derecho a disentir, a opinar, a debatir cada idea; que nos vamos a oponer con energía si existiese alguna pretensión de menoscabar la tarea de esta soberanía, levantaremos la voz si se intenta convertir con emisarios exógenos al Congreso en una oficialía de partes al servicio de las oficinas de Plaza de la Constitución; como mujeres y hombres de la República defenderemos la dignidad de este poder, ponderando siempre el diálogo y el acuerdo, como las armas más poderosas de la política”, espetó.