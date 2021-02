Brigadas Correcaminos realizan segunda vuelta para registro de adultos mayores que serán vacunados: Luna

El delegado de Bienestar en Tlaxcala, Carlos Luna Vázquez informó que las Brigadas Correcaminos realizan una segunda vuelta en las llamadas telefónicas para el registro de los adultos mayores de la entidad que serán vacunados contra el Covid-19, pues en la primera hubo casos de personas que cambiaron de número telefónico y otros más que no contestaron.

En una entrevista radiofónica este jueves, el funcionario federal aseguró que los 86 mil 546 adultos mayores empadronados en Tlaxcala serán vacunados, una vez que concluya el registro en la plataforma que ha dispuesto el gobierno federal.

Refirió que las Brigadas Correcaminos no lograron llegar a todos los adultos mayores en una primera vuelta, debido a que muchos cambiaron de número telefónico y otros más no contestaron, pero eso no significa que queden fuera, ya que podrán acceder a la página https://mivacuna.salud.gob.mx para realizar su registro.

“Es vía plataforma, algunos de los compañeros todavía realizar llamadas, pero hasta el miércoles, de los más de 86 mil ya estábamos en la segunda vuelta, porque ya se les marcó a los 86 mil 546, algunos no contestaron, pero se les está volviendo a llamar, la misma plataforma les descarga todo el sistema, pero tengo entendido que llevábamos más del 106 por ciento” de avance.

En cuanto a las zonas rurales donde no hay internet y las familias no tienen acceso a esta tecnología, se le inquirió qué estrategia se pone en marcha para llegar a estas zonas de marginación.

Al respecto, mencionó que “en todas las comunidades de las zonas marginadas tenemos oficinas, tenemos los centros integradores, he recorrido el estado y hay representación con los servidores de la nación que se van a encargar de ayudarlos para que se suscriban y se va a llegar a todos los lugares con las vacunas”.

Aunque aseguró que quienes estén postrados, se llevará la vacuna hasta sus domicilios.

Indicó que se sostuvo una reunión con el sector salud para preparar y capacitar a las brigadas, “hay una estrategia que se trabaja para que el día que llegue la vacuna, estemos listos para vacunar a todos los adultos mayores”.

Por otra parte, el funcionario federal hizo un llamado para que no se dejen sorprender con llamadas en las que se solicitan otros datos como números de cuentas bancarias, pues el único requisito es tener 60 años de edad y proporcionar la Clave Única de Registro de Población (CURP) para ingresar a la página siguiendo cada paso que va indicando, debido a que también vía electrónica se les va informar sobre el día, la hora y el lugar donde serán vacunados.

Mencionó que con las llamadas de las Brigadas Correcaminos, donde algunos adultos mayores dijeron que no se vacunarían, “ahora nos están buscando, nos están llamando porque algunos se arrepintieron y están diciendo que sí aceptan la vacuna, entonces una vez que se empiece a vacunar, se cumplirá con la meta de vacunar a todos los adultos mayores, no den datos personales, se ha dado el caso de gente malvada y oportunista, se ha dado el caso”.

Por lo anterior, apuntó que la vacuna es gratuita y que no se piden documentos, ni dinero, por lo que en caso de que detecten este tipo de prácticas, solicitó hacer la denuncia correspondiente porque los programas del gobierno federal son gratuitos.

Puntualizó que todavía no existe una fecha para la vacunación, por lo que pidió confianza y paciencia para que se logre este objetivo del gobierno federal, donde la plataforma tiene demanda y se asegurarán de que así sea.

Finalmente, dijo que quienes ya recibieron las llamadas, ya no necesitan registrarse en la página, ya se encuentran registrados y sólo estarían esperando indicaciones para el día que se inicie la vacunación.