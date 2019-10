Borremos las fronteras patriarcales

Hace unos días, organizaciones defensoras de derechos de las mujeres, madres y familias de víctimas de feminicidio de diferentes estados hicimos pública la petición de renuncia de la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), María Candelaria Ochoa Ávalos, debido a la evidente falta de compromiso, inacción y obstaculización que desde su puesto realiza a la garantía de los derechos de las mujeres en México; prácticas que hemos atestiguado en estos más de seis meses de que tomara posesión del cargo, pues no observamos el impulso ni la realización de acciones contundentes para la atención de la problemática actual que cada día acaba con la vida de 10 mujeres en el país.

Ejemplo de esto es que ha mantenido la negativa de la declaratoria de la Alerta por Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México que concentra un número importante de feminicidios, a pesar de contar con un amparo concedido por el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa, lo cual ha obligado a las organizaciones peticionarias a interponer demandas ante el Poder Judicial de la Federación como son el caso de Zacatecas, Veracruz y Jalisco, el cual ha reconocido el actuar ilegal de la Conavim; además de que ha cuestionando la participación de la sociedad civil, su experiencia y su interés legítimo en actuar en defensa de los derechos humanos de las niñas y mujeres que viven en un contexto de violencia.

Dentro de las obligaciones que le corresponden a esta institución se encuentra la de promover el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, contrariamente a las determinaciones que se han observado, obstruyendo un mecanismo que justamente busca contribuir a la erradicación de las violencias que vivimos en el país.

Una vez que se hizo pública la petición, nos hemos encontrado con quienes cuestionan esta acción, ya que consideran que se trata de un “ataque a una feminista”, una falta de sororidad expresando el apoyo hacia la comisionada; sin embargo, coincidimos con lo expresado por una compañera de Jalisco, al señalar que su “sororidad se encuentra con las familias y las víctimas de feminicidios, quienes han sido ignoradas por la comisionada y ha pedido estén fuera de las AVG. No soy sororaria con una funcionaria que decide litigar en tribunales los derechos de las mujeres…”, no podemos ser sororarias, ni practicar el affidamento con mujeres que sirven al patriarcado y no a la garantía de todos nuestros derechos, que desde el lugar de poder que ocupan obstaculicen los mecanismos que buscan una vida libre de violencia y justicia para las mujeres.

Es por estos cuestionamientos que me interesa reflexionar en la palabra “sororidad”, usada ya por muchas feministas, definido por Marcela Lagarde como “la alianza feminista entre las mujeres para cambiar la vida y el mundo con un sentido justo y libertario”, ya que, como lo explica Celia Amorós, “el pacto entre los hombres que se reconocen interlocutores y sujetos políticos ha implicado la exclusión de las mujeres, y su agenda incluye cómo organizar el mundo, definir hacia dónde vamos y otras delicadezas, así como las formas sutiles y perversas de mantener a las mujeres quietecitas.”

Para esto, me parece importante retomar otra dimensión sobre la sororidad de Lagarde, quien lo explica como “una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y a la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al empoderamiento vital de cada mujer”. Así, cuando una mujer logra ocupar espacios de toma de decisiones, se guarda la esperanza de contar con aliadas en un sistema que se encuentra lleno de obstáculos para atender las problemáticas y realidades feminicidas que enfrentamos las mujeres, esperamos que los avances y logros que hemos gestado miles de mujeres que luchamos todos los días, sigan caminando para la desarticulación del patriarcado; sin embargo, pocas veces sucede así.

Kate Millett enuncia tres principios ético–políticos para vivir la sororidad, que relaciona con el affidamento: al propiciar la confianza, el reconocimiento recíproco de la autoridad y el apoyo entre mujeres; sobre todo con el fin de generar avances para todas. Pero cuando estos conceptos no pasan de ahí, cuando se es parte de la obstaculización y retrocesos, no podemos pasar por alto esas prácticas que suman a las vulnerabilidades de miles de mujeres y niñas. Marcela Lagarde explica que “no se trata de concordar embelesadas por una fe, ni de coincidir en concepciones del mundo cerradas y obligatorias. Se trata de acordar de manera limitada y puntual algunas cosas con cada vez más mujeres”, la vida de las mujeres, nuestro desarrollo pleno, el acceso a la justicia, son cosas puntuales que deseamos para todas y cada una de las mujeres que viven en nuestro país.

Aspiramos a contar con instituciones que realmente cumplan con sus obligaciones en materia de derechos de las mujeres, contar con mujeres capaces de lograr más avances para las millones de mujeres que conformamos nuestro país, y no que terminen invisibilizando las violencias y coludiéndose ante las prácticas del sistema misógino, a que sean más mujeres que desde sus lugares de poder dejen de mantener estas fronteras patriarcales, que hemos aprendido, sí, pero que necesitamos abandonar.