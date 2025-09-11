Bocardo propuso reforma constitucional para proteger la diversidad sexual

La diputada independiente, Soraya Noemí Bocardo Phillips presentó al pleno de la LXV Legislatura local una iniciativa de reforma constitucional que busca reconocer y proteger la diversidad sexual, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, así como las características sexuales de todas las personas.

Respaldada por el Comité Diversidad Tlaxcala y ciudadanos integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, la legisladora enfatizó que la Constitución del estado debe reflejar los valores fundamentales de la sociedad como son la dignidad, igualdad y justicia.

“Durante décadas, diversos sectores han sido marginados o violentados simplemente por ser quienes son; es momento de que la ley más importante del estado hable un lenguaje incluyente, libre de prejuicios y estigmas”, subrayó desde tribuna.

La propuesta de Bocardo Phillips plantea sustituir en el texto constitucional el término “preferencias sexuales”, que hoy se encuentra vigente, por expresiones acordes a los estándares internacionales en derechos humanos, como es “orientación sexual, identidad y expresión de género, y características sexuales”.

La diputada enfatizó que la actual disposición resulta imprecisa y hasta peligrosa, pues puede interpretarse como si se tratara de una elección voluntaria, cuando en realidad se trata de aspectos intrínsecos de la persona humana.

Además, destacó que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido la obligación de los Estados de garantizar la igualdad sustantiva y de emplear términos que no den lugar a interpretaciones discriminatorias, por lo que, su propuesta, “no trata de conceder derechos especiales; la reforma busca que los derechos ya reconocidos se hagan efectivos para todas y todos”, puntualizó.

Bocardo Phillips detalló que la orientación sexual es la atracción afectiva, emocional y sexual de una persona hacia otras, mientras que la identidad de género debe entenderse como la vivencia interna y personal que puede coincidir o no con el sexo asignado al nacer, con especial relevancia para la protección de personas trans.

Mientras que la expresión de género se refiere la manera en que cada individuo manifiesta socialmente su género y las características sexuales abarcan los atributos físicos, hormonales, genéticos y anatómicos, con lo que se protege de manera explícita a las personas intersexuales.

Por ello, enfatizó que deben reconocerse estas disposiciones como un blindaje jurídico contra la exclusión, la violencia y la desigualdad, porque “hablamos de reconocer la dignidad inherente a toda persona, sin excepción, y de reafirmar el compromiso de Tlaxcala con una sociedad justa, plural y respetuosa”.

Por ello, su iniciativa contempla reformas a los artículos 14 y 19 de la Constitución local, a fin de prohibir toda forma de discriminación motivada por orientación sexual, identidad y expresión de género o características sexuales.