Bloquean campesinos el Arco Norte en demanda del pago de indemnización por tierras

Nuevamente, ejidatarios de Tlaxcala bloquearon la autopista Arco Norte este lunes, en demanda del pago de la expropiación de sus tierras para la construcción de esta vía de comunicación carretera, inaugurada casi en la recta final del sexenio del entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.

En tanto, la pista Arco Norte informó a la ciudadanía, a través de sus redes sociales, sobre el cierre de la circulación en el kilómetro 182+000 en ambas direcciones, zona Sahagún–Calpulalpan.

Esta protesta se ha llevado a cabo durante varios años, de manera pacífica, pues los campesinos exigen que se concluyan los procesos de expropiación y se les otorgue el pago correspondiente, pues desde que comenzó el proyecto y hasta su conclusión, no se les ha cubierto la totalidad de la indemnización ni se han ejecutado las obras complementarias.

Con base en información del Centro de Control, Cómputo, Comando, Comunicación e Inteligencia (C5i), en este punto carretero se concentra un grupo de alrededor de 80 agricultores que realizan una manifestación para solicitar se atiendan sus peticiones.

De acuerdo con el reporte de este organismo, estas personas “no tienen fecha ni hora para la apertura de la autopista, en la zona de las casetas de cobro”.

Sin embargo, alrededor de las 16:00 horas, la carretera fue abierta nuevamente, pero no se especificó si sería definitivamente o de manera intermitente, como ha ocurrido en otras ocasiones, para dar paso a los vehículos de carga pesada y autos pequeños.