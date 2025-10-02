Jueves, octubre 2, 2025
NoticiasPolítica

Blanca Águila llama a una gran unidad sin colores partidistas frente a la inseguridad en Tlaxcala

Blanca Águila llama a una gran unidad sin colores partidistas frente a la inseguridad en Tlaxcala
Juan Luis Cruz Pérez

La diputada independiente, Blanca Águila Lima hizo un llamado a concretar una gran unidad, sin colores ni ideologías partidistas, para hacer frente a al inseguridad que vive Tlaxcala.

- Anuncio -

Lamentó la falta de resultados en la prevención del delito y en el combate a la violencia que aqueja a Tlaxcala, por ello, “la sociedad ya no solo exige explicaciones, sino acciones inmediatas y contundentes que garanticen su tranquilidad”.

“Es urgente que las autoridades de todos los niveles asuman su responsabilidad y reconozcan que la estrategia actual va con rumbo al fracaso. La indignación ciudadana no admite simulaciones, requiere un cambio de rumbo que priorice la vida, la seguridad y la confianza de las y los tlaxcaltecas”.

Abundó: “el hartazgo ciudadano ya no admite discursos huecos ni simulaciones”, afirmó la legisladora en sesión plenaria de este jueves, en donde lamentó que, pese a los discursos oficiales que colocan a Tlaxcala entre los estados “más seguros del país”, los hechos cotidianos reflejen otra realidad.

- Advertisement -

Además, la legisladora también cuestionó las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo, quien descalificó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024, elaborada por el Inegi, al señalar que “distorsionaban el panorama de seguridad en Tlaxcala”.

Águila Lima recordó que la Envipe es una de las principales fuentes oficiales del país para medir victimización y percepción ciudadana, y que además cuenta con reconocimiento internacional por su rigor metodológico.

“Salir a minimizar la estadística de una institución confiable como el Inegi no solo advierte falta de sensibilidad como servidor público, sino desconocimiento de la realidad que enfrentan miles de tlaxcaltecas”, enfatizó.

- Advertisement -

Por ello, y ante el presunto asesinato del exrector de la UTT, dijo, que peste es la muestra más reciente de que la estrategia actual va “con rumbo al fracaso”.

“Más allá de colores partidistas o ideologías, lo que importa es la sociedad tlaxcalteca. Cada diputada y diputado tenemos familia, y nadie nos garantiza que por estar en este recinto estemos seguros”, sostuvo.

Águila Lima insistió en que Tlaxcala necesita un cambio de rumbo en materia de seguridad, con datos objetivos, coordinación real entre órdenes de gobierno y acciones verificables que devuelvan la confianza a la ciudadanía.

“La seguridad no se construye con discursos de autoelogio, sino con acciones firmes y con la disposición de reconocer que la realidad exige mucho más de lo que el actual gobierno ha demostrado”, remató Águila Lima.

Temas

Más noticias

Nacional

Solicita IET ampliación de un mdp a su presupuesto

Juan Luis Cruz Pérez -
Ante la falta de liquidez y porque ha sido obligado a pagar un laudo laboral, el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) solicitó al Congreso...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Invita Sedif a sumarse a la campaña “Regala de Corazón” para niñas y niños en situación vulnerable

Dania Corona Muñoz -
La presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar invitó a la sociedad...

La crónica nos enseña a observar el presente: Angélica Angulo

Dania Corona Muñoz -
Angélica Angulo Ahuatzin asegura que la crónica es una herramienta única para conectar el periodismo con la literatura. “El periodismo lo que hace es...

Grupos musicales para los 500 años de Tlaxcala costaron 10 millones: Secretaría de Cultura

Dania Corona Muñoz -
La titular de la Secretaría de Cultura de Tlaxcala, Karen Álvarez Villeda informó que el costo de los grupos musicales que se presentarán en...

Más noticias

A las 5 de la tarde, la balacera del 2 de octubre de 1968 / Elena Poniatowska

La Jornada -
Hoy se cumplen 57 años del 2 de octubre de 1968. En la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, a las cinco de...

A 57 años del 2 de octubre, Sheinbaum ratifica compromiso de no repetir “atrocidades”

La Jornada -
Ciudad de México. “2 de octubre no se olvida”, con esta frase inició hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su conferencia de prensa, al...

Fiscalías en México tenían pendientes 2.3 millones de casos en 2024: Inegi

La Jornada -
Ciudad de México. En las fiscalías y procuradurías estatales en México se reportó que hasta el 2024 había 2 millones 397 mil 281 investigaciones...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025