Blanca Águila llama a una gran unidad sin colores partidistas frente a la inseguridad en Tlaxcala

La diputada independiente, Blanca Águila Lima hizo un llamado a concretar una gran unidad, sin colores ni ideologías partidistas, para hacer frente a al inseguridad que vive Tlaxcala.

Lamentó la falta de resultados en la prevención del delito y en el combate a la violencia que aqueja a Tlaxcala, por ello, “la sociedad ya no solo exige explicaciones, sino acciones inmediatas y contundentes que garanticen su tranquilidad”.

“Es urgente que las autoridades de todos los niveles asuman su responsabilidad y reconozcan que la estrategia actual va con rumbo al fracaso. La indignación ciudadana no admite simulaciones, requiere un cambio de rumbo que priorice la vida, la seguridad y la confianza de las y los tlaxcaltecas”.

Abundó: “el hartazgo ciudadano ya no admite discursos huecos ni simulaciones”, afirmó la legisladora en sesión plenaria de este jueves, en donde lamentó que, pese a los discursos oficiales que colocan a Tlaxcala entre los estados “más seguros del país”, los hechos cotidianos reflejen otra realidad.

Además, la legisladora también cuestionó las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo, quien descalificó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024, elaborada por el Inegi, al señalar que “distorsionaban el panorama de seguridad en Tlaxcala”.

Águila Lima recordó que la Envipe es una de las principales fuentes oficiales del país para medir victimización y percepción ciudadana, y que además cuenta con reconocimiento internacional por su rigor metodológico.

“Salir a minimizar la estadística de una institución confiable como el Inegi no solo advierte falta de sensibilidad como servidor público, sino desconocimiento de la realidad que enfrentan miles de tlaxcaltecas”, enfatizó.

Por ello, y ante el presunto asesinato del exrector de la UTT, dijo, que peste es la muestra más reciente de que la estrategia actual va “con rumbo al fracaso”.

“Más allá de colores partidistas o ideologías, lo que importa es la sociedad tlaxcalteca. Cada diputada y diputado tenemos familia, y nadie nos garantiza que por estar en este recinto estemos seguros”, sostuvo.

Águila Lima insistió en que Tlaxcala necesita un cambio de rumbo en materia de seguridad, con datos objetivos, coordinación real entre órdenes de gobierno y acciones verificables que devuelvan la confianza a la ciudadanía.

“La seguridad no se construye con discursos de autoelogio, sino con acciones firmes y con la disposición de reconocer que la realidad exige mucho más de lo que el actual gobierno ha demostrado”, remató Águila Lima.