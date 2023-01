Bienvenido 2023, con más organización, trabajo comunitario y académico

Hace algunas semanas empezamos a despedir el año 2022 reconociendo la importancia que tuvo para las comunidades y grupos organizados en nuestro estado, porque avanzamos en nuestra decisión de asumir el riesgo de pensar y actuar por nosotras y nosotros mismos y de abrirnos espacios para aprender unas y unos de otros en igualdad de condiciones, poner la ciencia al servicio de las comunidades, participar activamente en la identificación de nuestras expectativas y anhelos colectivos, y en la definición de las propuestas de solución y de las acciones necesarias para que esas propuestas se puedan concretar.

Y, al mismo tiempo, veíamos también la importancia de mantenernos y fortalecernos en este proceso durante este año 2023, porque sólo así, aprendiendo unas y unos de otros, actuando unas y unos con otros, es como nos seguiremos construyendo como sujeto y fortaleceremos el tejido social en nuestras comunidades. Luego de tantos años de trabajo para la comprensión de los graves problemas que tenemos en Tlaxcala y en la búsqueda de maneras de solucionarlos, y sobre todo de enfrentar la constante negativa por parte de los gobiernos en turno por resolverlos de fondo, seguimos confirmando que la organización nos hace fuertes, sí, pero también que debemos mantener el ritmo y profundizar los análisis para avanzar en la comprensión de las situaciones y los problemas de forma que nuestras propuestas se fortalezcan también.

En octubre y noviembre pasados, primero en el Primer Foro Regional “Diálogo entre comunidades, academia y gobierno sobre la problemática multidimensional de contaminación de la Cuenca del Alto Atoyac” y luego en el Coloquio Internacional “Neoliberalismo: Problemas de Contaminación y Daños Graves a la Salud y al Ambiente en México”, confirmamos que, primero, la situación de afectaciones a la salud por la contaminación industrial en la Cuenca y en otras regiones de emergencia sanitaria y ambiental, desgraciadamente es tanto o hasta más grave de lo que ya sabíamos. Pero confirmamos también que, aunque no todas las que participaron, sí hay muchas más investigadoras e investigadores realmente interesados en colaborar con su trabajo para que la situación cambie y las personas en las comunidades podamos tener una vida sana y digna, para llegar a una muerte propia de la vejez y no prematura por enfermedad renal crónica, leucemia, otras formas de cáncer y demás enfermedades crónicas no transmisibles, como ahora sucede.

Así, este año habrá que dar continuidad a este proceso de diálogo entre investigadoras, investigadores y comunidades para conjuntar esfuerzos y fortalecernos, academia honesta y comunidades, como sujeto social. Como se anunció desde el foro de octubre, se aprovecharán los objetivos y las disposiciones del Conacyt para provocar otros momentos de encuentro y diálogo verdadero entre las comunidades, y entre sus habitantes con las y los académicos para organizarnos mejor, formular más propuestas de acción y de políticas. Y desde ahí veremos la forma de seguir insistiendo ante autoridades, dependencias de gobierno y el Legislativo estatal para que atiendan por fin la problemática de fondo y dejen de ofrecer el territorio y a la población de Tlaxcala como carnada para las industrias manufactureras, las turísticas y las inmobiliarias, y más bien, sin minimizar ni simular ni llevar a cabo sólo cambios de imagen, se aboquen a la elaboración e implementación de un programa integral de restauración de todo el territorio de la Cuenca.

No cejaremos, seguiremos avanzando a paso firme y constante tanto en la organización, la difusión y la reflexión comunitaria, como en el diálogo y la construcción conjunta de propuestas con investigadoras e investigadores. Sólo así, como lo comentamos al despedir 2022, aprendiendo unas y unos de otros, actuando unas y unos con otros, es como nos seguiremos construyendo como sujeto social y fortaleceremos el tejido de nuestras comunidades.

*Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C.