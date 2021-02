Investigará Secretaría del Bienestar posibles irregularidades en vacunación contra Covid-19: Luna

El delegado de la Secretaria del Bienestar, Carlos Luna Vázquez no descartó investigar y proceder administrativamente si se comprueba que personal responsable de controlar la vacunación contra el Covid-19 que se realiza en los municipios a adultos mayores permitió la aplicación del biológico a personas no originarias de esas Comunas.

Aseguró que el personal de la dependencia que forma parte de las “Brigadas Correcaminos” –las cuales son las responsables de la logística y control de la campaña de vacunación contra el Sars-Cov-2–, tiene instrucciones precisas de solo suministrar la vacuna a las personas que son originarias de los municipios donde se lleva a cabo la aplicación.

El funcionario federal comentó lo anterior con relación a algunos casos que se presentaron en los centros de vacunación que se instalaron la semana pasada en los municipios de Lázaro Cárdenas, Santa Isabel Xiloxoxtla, Acumanala, San Juan Huactzinco, Ixtenco, Tepeyanco, Tzompantepec, Terrenate y El Carmen Tequexquitla, a donde se trasladaron adultos mayores de otras Comunas para ser inmunizados.

En primera instancia, Luna Vázquez afirmó que no se registró ningún caso de ese tipo, pero posteriormente, aceptó que pudo haber pasado por error o como parte de la desorganización que implicó el inicio de la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Tlaxcala, pero adelantó que investigará y de comprobarse, se aplicarán las sanciones correspondientes a los responsables.

“Tal vez hubo casos, pero fue porque la gente de ahí los conoce porque lleva viviendo ahí años y que a través de una constancia de radicación que les debió entregar el secretario del ayuntamiento, pero son casos muy especiales. Pudiera haber pasado por error, pero si sé de algún caso o me llego a enterar tendríamos que tomar las acciones administrativas en contra de quienes lo hayan permitido”.

Abundó que las instrucciones que tiene el personal de la Secretaría del Bienestar de no vacunar a personas de otros municipios, es con la única finalidad de tener un control de las dosis que se aplican para que la segunda dosis sea de la misma farmacéutica.

“Por eso le pedimos a la población a que espere a que lleguen las vacunas a sus municipios y no acudan a donde se esté aplicando, porque no los van a atender y porque se tiene que tener un control completo, pues si van a un municipio y les aplican la vacuna de AstraZeneca como primera dosis y luego a su comunidad llegan dosis de otra farmacéutica, ya no será lo mismo, pues puede ser que no les funcione o que les provoque reacciones graves”, advirtió.

Luna Vázquez informó que tampoco ha recibido denuncias o quejas sobre la venta de vacunas, pues “las medidas de seguridad y de control son muy estrictas, el control lo lleva personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría del Bienestar y no hay manera que pueda pasar otra cosa, no se ha perdido ninguna dosis. No hay manera”.

Recomendó a la población a denunciar si le ofrecen un biológico contra el Covid-19, porque “es fraude, ya que en estos momentos ninguna empresa ni estados han adquirido vacunas, quienes la ofrezcan están cometiendo un delito, además de que no será una vacuna real”.