Biciamigas Tlaxcala, una red de mujeres que pedalea contra el miedo y la desigualdad

En Tlaxcala, un grupo de mujeres ha decidido apropiarse de un espacio que históricamente les ha sido limitado: la calle. Lo hicieron desde la bicicleta, rodando juntas, seguras y acompañadas. Así nació Biciamigas Tlaxcala, una colectiva que no solo organiza rodadas y talleres, sino que también ha formado una comunidad de amistad, confianza y resistencia en un entorno donde los hombres suelen ocupar la mayoría de los espacios.

“Nosotras somos el primer grupo exclusivamente de mujeres que hacemos rutas y nos acompañamos en Tlaxcala”, explica Nathaly Baltierra, integrante de la colectiva. “Los demás grupos siempre son mixtos y en su mayoría de hombres. El acuerparnos entre mujeres cambia la dinámica: vamos a nuestro ritmo, nos sentimos seguras y generamos confianza”.

El miedo a la violencia vial y sexual, la inseguridad y hasta los robos de bicicletas han sido barreras para que muchas mujeres usen la bici en la ciudad. Frente a eso, Biciamigas Tlaxcala ofrece un respaldo colectivo. “Buscamos el acompañamiento, vamos juntas y regresamos juntas. Eso nos ha permitido reconocernos fuertes, capaces y seguras en las calles”, dice Baltierra.

Pero pedalear en Tlaxcala no es sencillo. La falta de infraestructura segura es otro obstáculo. “Cuando se hicieron las mejoras urbanas quitaron tramos de la ciclovía. Nos dijeron que se ampliaría hasta Tizatlán por el río y es la fecha que no han cumplido”, señala Baltierra.

A lo cual comentó que las ciclovías deben tener al menos metro y medio de ancho para ser seguras, además de que las autoridades deben sancionar a quienes las obstruyen. “Ves autos estacionados por toda la Guillermo Valle, comercios que quitan los confinadores… falta cultura, pero también falta voluntad del municipio para hacer valer la ley”, añade.

La colectiva ha visto cómo mujeres que antes dudaban de su capacidad han tomado confianza con cada rodada. “Para muchas significa ese momento de decir: sí puedo, soy fuerte, soy capaz, puedo llegar con mi bici a donde me lo proponga”, comenta Nathaly.

Ese acompañamiento va más allá de lo deportivo: se convierte en red de apoyo emocional. “A mí me salvó de la depresión postparto el poder salir a rodar con mis amigas. Es un espacio que nos sostiene, por eso nos llamamos Biciamigas: somos una red de amistad”, comparte.

Aunque el grupo suele reunir entre seis y ocho ciclistas en rodadas habituales, su presencia es constante y firme. En ocasiones más grandes, como la Rodada Nacional de Morras para Morras, donde llegan a reunirse decenas.

Además de las rodadas, el colectivo impulsa talleres y actividades para fortalecer la autonomía. Recientemente organizaron un curso gratuito de mecánica básica en Ocotlán. Ahí, mujeres aprendieron desde identificar un pinchazo hasta parchar una llanta. “Se asume que esas son cosas de hombres. Lo que buscamos es que nosotras mismas sepamos resolverlo”, explica Baltierra.

En este contexto, la Rodada Nacional de Morras para Morras cobra más fuerza como acto de visibilidad y exigencia. Este encuentro surgió en 2021 como iniciativa de ciclistas de distintas ciudades de México para visibilizar que las mujeres también son habitantes del espacio público. “Es un movimiento que busca gritar que aquí estamos. Rodamos juntas y levantamos consignas contra la violencia vial, la violencia sexual y por infraestructura ciclista digna”, detalla Baltierra.

La edición 2024 se realizó el pasado 7 de septiembre desde la estatua de Tlahuicole. El recorrido cubrió 20 kilómetros hasta Tepeyanco, con parada opcional en Acuitlapilco para niñas o principiantes.

Este año, el énfasis fue exigir ciclovías seguras en Tlaxcala y en todo el país. “Necesitamos infraestructura digna. No podemos seguir exponiéndonos a que un coche abra una puerta, a los baches o a que las ciclovías pasen frente a paradas de combi, donde el riesgo es doble tanto para peatones como para ciclistas”, señala Baltierra.

Pese a los retos, las Biciamigas saben que las calles también les pertenecen. “Queremos invitar a todas las mujeres, de todas las edades, a que se animen a subirse a la bici. Que inviten a la amiga, a la comadre, a la mamá. Vamos juntas, vamos seguras y regresamos todas”, concluye Nathaly.