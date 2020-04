De beneficio social crear una Ley de Amnistía estatal: Bernal

El Congreso del estado deberá analizar la creación de una Ley estatal de Amnistía, que permita resarcir irregularidades en procesos o permitir la liberación de personas sancionadas por primera vez por la comisión de delitos no graves, consideró el presidente del Poder Judicial en el estado, Fernando Bernal Salazar.

Es más, consideró que la posible creación de una ley en la materia, similar a la expedida por el Congreso local y que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación desde el pasado 22 de abril, será de beneficio social ante los riesgos que existen por la pandemia por Covid-19 y evitaría la saturación de población penitenciaria en los dos centros de reinserción social que existen en la entidad.

De acuerdo con el decreto de la Ley de Amnistía federal, en su artículo segundo transitorio, establece que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, promoverá ante los gobiernos y las legislaturas de las entidades federativas la expedición de leyes de amnistía por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones “que se asemejen a los que se amnistían en esta ley”.

Incluso, trascendió que las bancadas de Morena, PEST y PT en la LXIII Legislatura local, ya impulsan una propuesta que buscaría establecer una declaratoria de amnistía estatal a favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal ante los tribunales del fueron común del estado de Tlaxcala, que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas.

Con ella, quedarían libres aquellas personas que hayan cometido algunos delitos como aborto, en cualquiera de sus modalidades, previsto en el Código Penal para el Estado de Tlaxcala, cuando este se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido o los médicos, los parteros, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido.

Además, por delitos imputados a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.

Lo anterior en los supuestos de que hayan defendido su tierra, agua, bosques, cuando se compruebe que se encuentran en situación de extrema pobreza, o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por temor fundado o porque hayan sido obligados por la delincuencia organizada.

También el beneficio de esta amnistía sería para quienes hayan incurrido en el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cinco años, por sedición y delitos políticos, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de otros delitos formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego.

El magistrado Bernal Salazar sostuvo que si bien corresponde a los diputados locales impulsar una ley como esta, enfatizó que legislar en la materia sería “muy bueno. No creo que haya problema, sería de beneficio social pero sobre todo ante la pandemia que estamos sufriendo, funcionaría para desahogar la población que tenemos en los dos Ceresos”.