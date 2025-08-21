Beneficiará Aamtlax a 315 personas con entrega de aparatos funcionales

Con un llamado a la unidad y al compromiso social, el presidente municipal de Tlaxcala y titular de la Asociación de Autoridades Municipales de Tlaxcala (Aamtlax), Alfonso Sánchez García, formalizó la Primera Entrega de Aparatos Funcionales que beneficiará a 315 personas de 17 localidades, durante la Octava Asamblea Ordinaria de este organismo, que se llevó a cabo en San Damián Texoloc.

En su mensaje, Alfonso Sánchez García destacó que esta acción conjunta refleja la verdadera esencia del servicio público, que es servir para transformar vidas. “Hoy damos un paso firme en favor de la dignidad y el bienestar de la gente. Gracias a la gestión compartida y al respaldo invaluable de nuestra gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, hacemos realidad una entrega que devuelve esperanza y abre caminos hacia una vida más plena para muchas familias”, afirmó el alcalde.

Durante el acto protocolario, los presidentes municipales asociados recibieron los aparatos para entregarlos en sus comunidades. “Que esta entrega sea el inicio de muchas más para que se fortalezca la esperanza y bienestar para Tlaxcala”, recalcó el edil capitalino.

El encuentro, que tuvo como anfitrión al alcalde de Texoloc, David Sánchez Rincón, quien también presidió los trabajos, incluyó conferencias sobre sanidad agropecuaria, formación educativa en seguridad y fortalecimiento de la infraestructura municipal, lo que muestra que la agenda municipalista también avanza en la preparación técnica y en el intercambio de mejores prácticas de gobierno.

Antes de clausurar la sesión, Alfonso Sánchez García agradeció a sus homólogos por su confianza y solidaridad, y destacó que, en coordinación, siempre habrá más y mejores resultados para la ciudadanía tlaxcalteca.