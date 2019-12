Beneficia alcalde de Huamantla a 200 familias de escasos recursos con calentadores solares gratuitos  

Como parte del Fondo para el Fortalecimiento de Obras y Acciones a Municipios, este martes el alcalde de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, acompañado de su esposa y presidenta honorífica del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), Gabriela Escamilla Pérez, realizó la segunda entrega gratuita de calentadores solares de 12 tubos, en beneficio de personas de escasos recursos y que cumplieron con las reglas de operación del programa.

En esta ocasión se beneficiaron 200 familias con un aproximado de mil 400 personas de las comunidades de El Carmen Xalpatlahuaya, San José Xicohténcatl, Benito Juárez e Ignacio Zaragoza, entre otras, a quienes el personal del SMDIF verificó mediante un estudio socioeconómico.

Sánchez Jasso llamó a las familias de Huamantla a no dejarse engañar por líderes o falsos gestores, al agregar que los trámites son gratuitos y personales, pues solo deben acudir a las oficinas del SMDIF y entregar la documentación requerida.

“Estos calentadores son de 12 tubos y no representan ningún costo para los beneficiarios, siempre he insistido y ha sido el ánimo desde un principio, tanto de mi esposa como el mío, que estos apoyos sean totalmente gratuitos y no tienen por qué entregar ninguna cantidad a ningún líder o gestor, ya que estos apoyos son totalmente gratuitos”, recalcó el edil.

Reiteró a los asistentes que este programa es independiente al de apoyos subsidiados, en donde los beneficiarios aportan el 40 por ciento para obtener un calentador y pueden acceder todas las personas que lo deseen sin distinción alguna, mientras que el Fondo para el Fortalecimiento de Obras y Acciones a Municipios solo es para personas de escasos recursos económicos, de acuerdo con las reglas de operación del mismo y tras una verificación del personal del SMDIF.

En el acto que se desarrolló en las instalaciones del Centro Cívico, el edil manifestó que en próximas fechas se realizará la tercera y última entrega para hacer un total de 600 familias beneficiadas, por lo que reiteró que las personas que ya obtuvieron el apoyo con anterioridad no podrán acceder a otro porque así lo establecen las reglas de operación de dicho fondo.