Belén Atzitzimititlán, la tierra de las orquídeas que encontró su identidad en una flor

Hace más de dos décadas, la comunidad de Belén Atzitzimititlán, perteneciente al municipio de Apetatitlán, encontró en las orquídeas de la especie Laelia Speciosa los cimientos de una identidad soslayada por años. Antes se consideraba una plaga. Hoy, gracias a la perseverancia de un pequeño grupo de pobladores, encabezado por Anastasio Federico Reyes Reyes, es reconocida como “la tierra de las orquídeas”, un título que representa mucho más que una etiqueta turística: es identidad, historia y legado.

La comunidad de Belén Atzitzimititlán se erige por una producción singular, donde las orquídeas no solo adornan los árboles, sino que también han florecido como el sello distintivo de su gente. Anastasio Reyes ha sido un custodio apasionado de esta herencia natural, transformando la percepción de una “flor de zapote”. Su historia, tejida con esfuerzo, visión y un profundo amor por su tierra, revela cómo una flor puede convertirse en la esencia misma de la identidad de un pueblo.

La historia de las orquídeas en Belén Atzitzimititlán se remonta a más de 300 años, según relata don Anastasio. Sin embargo, el desconocimiento de su valor llevó a una depredación constante por parte de los antepasados, quienes la creían una plaga y la regalaban sin darle la importancia que merecía. Incluso, acaparadores aprovechaban la situación para adquirir las flores a precios muy bajos.

Fue en el año 2002 cuando un grupo de ocho personas, liderado por don Anastasio, decidió tomar cartas en el asunto. Con la visión de rescatar y revalorizar esta joya natural, comenzaron a comercializar sus flores directamente en la Plaza de la Constitución en el centro de Tlaxcala.

“Tomamos cartas en el asunto y hacemos un grupo de ocho personas y empezamos a comercializar nuestras flores en la Plaza de la Constitución en el 2002. Entonces ahí empezamos a darle el valor real que no costaba un peso, sino que vimos su valor real. Ahora cuesta 35 pesos”, recuerda don Anastasio.

Este esfuerzo colectivo no solo logró establecer un precio justo para las orquídeas, sino que también tuvo un impacto profundo en la comunidad: Tras 15 años de venta en la Plaza de la Constitución y otros 10 en la carretera de Belén, la comunidad dio un paso más allá, consolidando su identidad con la creación del Festival de la Orquídea, que este año celebrará su segunda edición.

La inquietud por el rescate de la orquídea surgió gracias a la intervención de un biólogo que ofreció una plática a los productores locales. Aunque inicialmente hubo resistencia, la visión del biólogo resonó profundamente en don Anastasio.

“Cuando oigo al biólogo que platica me cae el veinte y digo, ‘es un potencial cultural y tenemos que hacer algo. Tenemos que detener el saqueo, la depredación y todo’. Y entonces es así como empieza todo”, compartió el productor.

Para don Anastasio, ser productor de orquídeas trasciende lo económico; representa una profunda satisfacción personal y un compromiso con el legado de sus antepasados y las futuras generaciones.

“Tengo una gran satisfacción en la vida. Yo fui el que inicié este proyecto. Entonces le tengo que dar seguimiento porque es nuestra obligación, porque nos dejan un legado nuestros antepasados y nosotros tenemos que dejar un legado a las nuevas generaciones. Con esto, nosotros ya le dimos la identidad a Belén porque no tenía identidad. Ahora es la tierra de las orquídeas. Se imagina ¿Cómo me siento? Toda una satisfacción. Entonces esto vale más que el dinero. Para mí, no tiene precio”, expresó.

La singularidad de las orquídeas de Belén radica en su adaptación al clima local, reproduciéndose por bulbo en lugar de semilla, lo que las hace aún más valiosas. Don Anastasio se distingue como un productor, dedicándose al trasplante, monitoreo y difusión del conocimiento sobre estas plantas, a diferencia de otros que simplemente las recolectan de manera tradicional.

Su empresa, “Orquídeas Belén”, se ha convertido en un punto de encuentro para turistas y un centro de conservación donde solo se comercializa la flor de corte, asegurando la preservación de la planta. Su visión se extiende a las futuras generaciones, a quienes espera heredar esta pasión y conocimiento.

“Yo me fui haciendo. Me fui haciendo porque no era mi trabajo. Entonces, a través de los años yo fui combinando mi trabajo con este proyecto. Le fui invirtiendo tiempo, dinero, capacitación, todo. Y entonces este es el resultado. Me siento orgulloso como productor porque no me he quedado con el conocimiento. Al contrario, se los comparto porque un día yo ya no voy a estar”, reflexionó don Anastasio.

La conexión entre las orquídeas y la identidad de Belén Atzitzimititlán se forjó hace siglos, posiblemente a través del trueque en el antiguo mercado de San Pablo Apetatitlán. La abundancia de árboles de zapote blanco en la región proporcionó el hábitat ideal para estas flores, que se fueron propagando entre vecinos y familiares.

“Nosotros creemos que de ahí del mercado de trueque les dieron o cambiaron por otras semillas esa planta, y se fueron convidando entre los vecinos, entre los parientes. Después fueron creciendo, por eso hablo de 300 años”, señaló.

A pesar de su belleza y abundancia, las orquídeas fueron consideradas una plaga por los antepasados, quienes desconocían su valor y las desechaban. Sin embargo, la realidad era que la sequedad de los árboles de zapote se debía a una plaga de gusanos, no a la presencia de las orquídeas, que simplemente encontraban en ellos su hogar.

La intervención de don Anastasio y su grupo ha sido crucial para detener la depredación y preservar este tesoro natural que hoy define a Belén Atzitzimititlán. A futuro, sueña con consolidar aún más el potencial turístico de la región, aunque su principal anhelo es inculcar en las nuevas generaciones el amor y el conocimiento necesario para continuar este legado.

“Ahorita estoy trabajando con el kínder del pueblo. Me costó mucho trabajo convencer a la directora para llevar a los niños. ¿Qué quiero hacer yo? Dejarles ese legado a esos niños”, compartió don Anastasio.

Su visión incluye la institucionalización de la Feria de la Orquídea y la participación activa de toda la comunidad en este evento que celebra su identidad floral. Don Anastasio cree firmemente que el potencial existe en muchas comunidades de México, pero la falta de organización y visión impide que florezca como lo ha hecho en Belén Atzitzimititlán.

“Es lo que yo hice. Estaba aventado el potencial, lo traje, lo tecnifiqué y lo llevé a un lugar sagrado y ahora es nuestra identidad. Pero eso es con mucha paciencia. Con mucha paciencia, talento y visión”, concluyó Anastasio Reyes, un hombre cuya pasión por las orquídeas ha transformado a su comunidad en la orgullosa “Tierra de las Orquídeas”.