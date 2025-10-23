Basílica de Ocotlán resplandece con nueva iluminación arquitectónica

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros inauguró la iluminación arquitectónica de la Basílica de Nuestra Señora de Ocotlán, una obra que, además de realzar el valor histórico y artístico del recinto, busca fortalecer el turismo cultural y religioso de Tlaxcala.

“Hoy, al encender estas luces, iluminamos también la historia, la fe y el corazón de todo un pueblo. Tlaxcala brilla cuando su historia se ilumina, cuando su cultura se comparte y cuando su gente se une para cuidar lo que más ama”, expresó.

Cuéllar Cisneros destacó que la iluminación de la Basílica -con una inversión estatal de 6 millones 920 mil pesos- representa el compromiso de su gobierno con la preservación del patrimonio y la promoción de la identidad tlaxcalteca.

“En mi gobierno creemos que el patrimonio cultural no es sólo un recuerdo del pasado, sino una herramienta viva para construir el futuro. Cada acción para rescatar, restaurar o iluminar un templo, una plaza o una calle, fortalece nuestra identidad, atrae visitantes, genera empleo y fomenta el orgullo de ser tlaxcaltecas”, puntualizó.

Durante la ceremonia, la gobernadora subrayó que esta nueva iluminación representa mucho más que una intervención arquitectónica: es un símbolo de unión, fe y esperanza para el pueblo tlaxcalteca.

Recordó que, desde el siglo XVIII, este templo ha sido testigo de la devoción y esperanza de miles de familias tlaxcaltecas. Su arquitectura barroca, las torres gemelas, el interior dorado y la fachada de talavera -reconocidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)-, lo convierten en una joya del patrimonio novohispano y nacional.

Por su parte, el obispo de la Diócesis de Tlaxcala, Julio Cesar Salcedo Aquino, destacó el significado espiritual del acto, al señalar que la luz, más allá de su belleza, representa la presencia viva de la fe y la esperanza del pueblo tlaxcalteca.

Señaló que esta obra completa una “trilogía de luz”, junto con la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y el Templo de San José, que ahora iluminados “se convierten en centros de identidad y paz para los tlaxcaltecas”.

El obispo de Tlaxcala agradeció a la gobernadora Lorena Cuéllar por impulsar proyectos que mantienen vivas las raíces culturales y espirituales de la entidad.

En tanto, el director del Centro INAH en Tlaxcala, José Vicente de la Rosa Herrera, destacó el cumplimiento del compromiso asumido tras la intervención del templo de San José, al concretarse ahora la iluminación de Ocotlán.

El secretario de Infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia, explicó que la intervención comprendió cuatro zonas principales -la Capilla de Guadalupe, la fachada principal, las torres y atrio de peregrinos, y la Casa de los Ejercicios Espirituales-, todas con tratamientos lumínicos específicos que resaltan la riqueza del barroco tlaxcalteca.

“El proyecto reafirma el valor histórico y espiritual del templo. La luz transforma la estructura en un espectáculo visual que permitirá a locales y visitantes redescubrir la majestuosidad del santuario”, señaló.

En su mensaje, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, destacó que, con esta obra, la capital suma un nuevo espacio patrimonial iluminado, logrando que Tlaxcala “luzca en todo su esplendor” en el marco de los 500 años de su fundación.

La ceremonia congregó a autoridades estatales, representantes eclesiásticos, feligreses y visitantes que se dieron cita para presenciar el momento en que la Basílica de Ocotlán volvió a resplandecer como uno de los símbolos más entrañables de Tlaxcala.

Al evento asistieron Fanny Margarita Amador Fuentes, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Maribel León Cruz, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; el presbítero Elpidio Pérez Portilla, párroco de la Basílica de Nuestra Señora de Ocotlán; y Fabricio Mena Rodríguez, secretario de Turismo.