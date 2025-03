Baseball 5, herramienta poderosa de emprendimiento femenino: Áurea Fernández

Trabajo en equipo, comunicación, respeto, son los pilares que mantienen a la beisbolista Áurea Adlemi Fernández Fragoso en el Baseball 5, pues explicó que a pesar de ser considerada esta disciplina como un deporte “para hombres”, “las mujeres siempre podemos hacer grandes aportaciones para el baseball”, por lo que, aunque no todo ha sido fácil en su corta carrera deportiva, ha disfrutado de las mieles del éxito.

Originaria de Xaloztoc, Fernández Fragoso, quien desde muy temprana edad mostró interés por el beisbol, comentó que, además, el amor por este deporte viene desde una tradición familiar; no obstante, más tarde conoció la modalidad del baseball 5, y fue ahí en donde nació un amor que dura hasta la actualidad y que la llevó, incluso, a representar a México, en el 2024, en la selección nacional que viajó a Hong Kong.

Sin embargo, el “camino no ha sido fácil”, pues en ocasiones los rastros de la discriminación por ser mujer, han aparecido en sus círculos más cercanos, por practicar una disciplina, todavía considerada “para hombres”.

“Sí, a veces he sentido discriminación, por jugar un deporte que todos piensan que es para hombres, aunque en el equipo jugamos mujeres y hombres en un mismo equipo; y además depende mucho de cómo tome uno las opiniones de los demás, la verdad a mi me ha servido para salir adelante, y para demostrar que puedo hacer las cosas, incluso mejor que los hombres”, mencionó.

En tanto, agradeció el apoyo de su equipo, pues aseguró que, sin ellos, los partidos no serían lo mismo. “Este deporte me ha dejado experiencias increíbles, he aprendido a comunicarme con mis compañeros, y más que nada a respetarnos, el apoyo de mis compañeros y compañeras ha sido fundamental para mi, me han ayudado a crecer como jugadora, y me han brindado confianza y motivación para seguir adelante en cada juego”.

Finalmente, hizo un llamado a las mujeres tlaxcaltecas para que “no tengan miedo de practicar un nuevo deporte, como lo es el baseball 5, porque creo que el baseball 5 es una herramienta poderosa para el emprendimiento femenino, y sobre todo si desarrollan sus habilidades y confianza. Luchen por sus sueños, para que las nuevas generaciones tengan un ejemplo a seguir”.