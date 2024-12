Bañuelos: “No descansaremos hasta lograr que todo servidor público que trabaje en este Poder Judicial sea un buen patriota”

“No descansaremos hasta lograr que todo servidor público que trabaje en este Poder Judicial sea un buen patriota, porque quien no ama a su patria no puede servirle”, aseveró la magistrada Anel Bañuelos al rendir el informe de actividades correspondiente a su primer año como presidenta

Este recuento de acciones lo llevó a cabo en sesión extraordinaria pública solemne de los plenos del Tribunal Superior de Justicia de estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, celebrada en el Teatro Xicohténcatl de la ciudad de Tlaxcala.

Entre otras cosas que resaltó en un prolongado mensaje de aproximadamente una hora y media, expuso que con “la visión de evitar actos de corrupción y mantener la actualización constante del personal, también se han realizado más de mil 200 movimientos de personal, entre ellos la rotación de jueces y juezas”, así como del que se encuentra asignado a las jurisdicciones en todos los niveles.

Asimismo, la presidenta refirió que para hablar de innovación en la administración de justicia en el estado, resulta necesario contar con las herramientas tecnológicas.

Afirmó que se han cumplido las metas planteadas, entre ellas, las relativas a transparencia, protección de datos personales y de acceso a la información pública, desde la creación de la dirección en estas materias.

Ante magistrados en retiro, funcionarios públicos, legisladores federales y estatales; personajes políticos, titulares de organismos autónomos, notarios y profesionales del derecho, aseguró que hay un compromiso compartido de todas y todos los integrantes del Poder Judicial, “llevando siempre presente la gran responsabilidad que recae en nuestros hombros, pero sobre todo en los anhelos de mejora en la construcción de una institución más fuerte y que brinde mejores resultados a los justiciables”.

Abundó: “Hacer justicia es levantarse con la convicción de ayudar a las mujeres que buscan una vida digna, es brindar las herramientas jurídicas a las personas que enfrentan un conflicto, es construir un mundo mejor para las niñas para los niños y para los adolescentes; es devolver la esperanza dar tranquilidad y cambiar sus vidas”.

Convocó a no olvidar que las y los juzgadores protestaron defender la Constitución y remarcó que “nosotros no tenemos más aliados que la eterna justicia, cuyos derechos defendemos y no descansaremos hasta lograr que todo servidor público que trabaje en este Poder Judicial sea un buen patriota, porque quien no ama a su patria no puede servirle”.

Dijo que se debe tener presente que servir “humildemente al mundo es más bello que dominarlo”, por lo que expresó que hacer justicia “es hacer el bien, que viva el Poder Judicial de Tlaxcala, justicia para todas y todos”.

En este marco, la magistrada presidenta del TSJE reiteró su agradecimiento a la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, a quien encumbró reiteradamente.

“Tenemos a una gran mujer, que además de poseer una gran visión de transformación, se caracteriza por su tenacidad permanente para materializar los proyectos a favor de nuestra sociedad: gobernadora, licenciada Lorena Cuéllar Cisneros”, enfatizó. Al concluir, Bañuelos Meneses entregó su informe a la titular del Poder Ejecutivo local y al presidente de la Comisión Permanente del Congreso del estado, David Martínez.