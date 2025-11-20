Jueves, noviembre 20, 2025
Bajo precio del maíz causa pérdida económica de más de dos mil millones de pesos, exponen productores tlaxcaltecas; campo necesita utilidades de 30%

Guadalupe de La Luz Degante

Los bajos precios del maíz provocan una pérdida económica de alrededor de dos mil 153 millones 500 mil pesos a campesinos, por lo que es necesario un incremento a 10 mil 383 pesos al precio de garantía por tonelada, “para que el campo tenga una utilidad de 30 por ciento”.

Esta fue la exigencia que agricultores de Nanacamilpa realizaron ante integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados federal, durante las mesas de trabajo que iniciaron desde el martes pasado y que difundieron a través de un video transmitido en sus redes sociales.

Emigdio Taboada, uno de los productores, requirió a las y los legisladores hacer consciencia en torno a la crisis que enfrenta el sector primario en el país, particularmente el de Tlaxcala, ya que la producción de una hectárea de maíz representa una inversión de aproximadamente 31 mil 350 pesos, con un rendimiento de cuatro toneladas, en promedio, en tierras de temporal.

Acentuó que con base en el costo de producción, el precio “real” debería ser de alrededor de siete mil 987 pesos por tonelada, pero “quieren comprar” a cinco pesos el kilogramo, por lo que no hay una recuperación de la inversión. Añadió que este caso es similar al de otros cultivos, como trigo y sorgo.

Señaló que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tiene una “gran mayoría aplastante” para establecer legalmente el derecho de agricultores a tener, independiente a los costos de producción, “un 30 por ciento de utilidad a nuestros productos, a lo que estamos sembrando”.

Con ello -agregó-, la tonelada de maíz debería costar en Tlaxcala, 10 mil 383 pesos. Pero aclaró que esta no es una petición de subsidio sino de que se fijen precios justos “y que los grandes industriales que están teniendo más de 500 por ciento” de ganancia, la compartan con los campesinos.

Mencionó que al pagar la industria a cinco mil pesos la tonelada, “se apropia de una utilidad” que debería ser para el agricultor. Asimismo, remarcó que hay una restricción por parte de Alimentación para el Bienestar para recibir hasta 20 toneladas por productor, volumen muy por debajo de las aproximadamente 400 mil toneladas que se prevé cosechar.

Enfatizó que esta situación genera “un faltante” en la economía de las familias del campo, el cual va a parar a los bolsillos de empresarios.

El productor subrayó que recientemente las y los diputados federales incrementaron cinco por ciento su salario, el cual queda en cerca de 71 mil pesos; además de diversas prestaciones, como el aguinaldo, vales de despensa y seguros.

Entonces, si “ustedes lo han hecho con su salario propio y justificándolo con la inflación, por qué no apoyan al agro nacional” para que tenga “una utilidad de 30 por ciento”, pues “todo mundo tiene derechos y nosotros los agricultores ¿no tenemos derecho a exigir?, aseveró.

