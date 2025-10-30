Bajo el lema “Familiar y Hospitalaria”, la feria opera como un cuidadoso decorado que oculta una realidad política particularmente convulsa. El evento de 17 días se desarrolla en el clímax de una campaña electoral que vea al PRI llevarse “el carro completo”. Pero, esta aparente normalidad democrática enmascara profundas tensiones.

El escenario enrarecido por la reciente salida forzada de la gobernadora Beatriz Paredes hacia la estructura nacional del partido, es un recordatorio evidente de la subordinación del poder local a los designios del presidente Carlos Salinas de Gortari, quien prefiere ubicar a sus allegados en las gubernaturas.

Mientras el palenque presenta artistas de talla nacional con entradas que oscilan entre 60 mil y 100 mil pesos, y se promociona el progreso económico mediante stands ganaderos donde los porcicultores de Huamantla venden sus carnitas a 30 mil pesos el kilo, la fachada de unidad comienza a resquebrajarse visiblemente.

Incluso el candidato priista, en su cierre de campaña en Plaza de la Constitución, debe reconocer la necesidad de “detener el grave deterioro ecológico” y “respetar la dignidad de los trabajadores”, en un discurso que delata los problemas no resueltos.

Sin embargo, fue al concluir los festejos cuando la farsa se desmorona completamente. Una carta pública de los expositores dirigida al gobierno estatal denuncia la “prepotencia”, “despotismo” y “mala fe” del patronato presidido por Felipe Mazarraza Corona.

El incumplimiento de la prometida reducción del 50 por ciento en el costo de los locales exhibe no solo el desprecio por los pequeños productores, sino la profunda brecha entre el discurso oficial de apoyo al desarrollo local y las prácticas clientelares que caracterizan la gestión.

Una feria que intenta proyectar imagen de estabilidad y prosperidad, muestra las grietas en un sistema que, aunque aún dominante, comienza a mostrar signos evidentes de desgaste y pérdida de legitimidad.