Baja participación prevaleció en la jornada de Revocación de Mandato en Tlaxcala este domingo

El retraso en la instalación de casillas, la deficiente difusión sobre la ubicación de las mismas, inconformidades por la supresión de éstas en algunos municipios, insuficiente capacitación a los funcionarios electorales y hasta las celebraciones religiosas por el Domingo de Ramos, fueron algunos factores que enmarcaron la jornada de Revocación de Mandato (RM) que organizó este domingo el Instituto Nacional Electoral (INE), en la que hubo una afluencia por debajo de los índices alcanzados en anteriores elecciones.

El cómputo de la Revocación de Mandato del INE arroja –hasta las 22:30 horas– en el caso de Tlaxcala 64 mil 523 votos en 160 casillas contabilizadas de las 601 instaladas, lo que representaba un avance del 26.6 por ciento.

De los votos contabilizados, 59 mil 770 votos (92.5 por ciento) eran porque Andrés Manuel López Obrador siga como presidente, 3 mil 766 electores (5.8 por ciento) a favor de que se le revoque su mandato por pérdida de confianza, mientras que 987 anularon su voto.

- Anuncio -

La jornada se llevó a cabo sin mayores contratiempos, aunque el INE reportó 20 incidentes en casillas relacionados con la suspensión temporal de la votación por riesgo de violencia o violencia, por propaganda en el interior o exterior de la casilla, porque algún elector votó sin credencial o sin aparecer en la lista nominal, por ausencia prolongada o definitiva de funcionario de casilla, por obstaculización e interferencia en el desarrollo de la votación por algún representante o por persona ajena a la casilla.

Sin embargo, a decir de las autoridades, en ningún momento estuvo en riesgo este ejercicio democrático.

Para este proceso de RM, en el estado de Tlaxcala fueron instaladas 601 casillas, de las cuales tres fueron especiales, en 266 unidades territoriales, en donde podrían participar los 971 mil 329 electores inscritos en la lista nominal. También se registraron 108 tlaxcaltecas que solicitaron participar en este ejercicio democrático desde el extranjero. Para ello, el INE dispuso de 985 mil 743 papeletas.

Para esta jornada, el INE en Tlaxcala acreditó a 53 observadores electorales, a 153 representantes generales y 2 mil 456 representantes en casillas de tres partidos políticos.

El Consejo Local del INE reportó la instalación al 100 por ciento de las 601 casillas previstas para la jornada de Revocación de Mandato en el estado de Tlaxcala, en donde, quienes acudieron, pudieron responder a la pregunta: ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?

El proceso de este domingo se realizó sin complicaciones tanto en la zona centro del estado como en el oriente, sur y poniente, en donde la queja que predominó fue la disminución, en 50 por ciento, del número de casillas que el INE habilita en las elecciones y en esta ocasión se prescindieron de éstas en algunas comunidades.

Además, algunos ciudadanos admitieron desconocer que se celebraría este ejercicio, así como los motivos que llevaron a proceder a la Revocación de Mandato del presidente López Obrador.

“Algunos (ciudadanos) tienen desconocimiento (del proceso); se les informa. Se les invita a participar, solo queremos eso. Es importante ejercer nuestro derecho de decidir si queremos que esté una persona o no en este cargo… esperemos que todo salga bien y la ciudadanía actúe conforme a derecho”, sostuvo Luisa Yolanda Peralta, presidenta de mesa directiva de la casilla 0187, ubicada en la Cancha 13 de Huamantla.

Por su parte, Trinidad Cabrera López, presidente de la mesa directiva de casilla en Ixtenco, refirió que durante el desarrollo de esta jornada, la participación ciudadana fue “normal, constante y en un clima de paz”.

En este municipio, algunas personas se quedaron sin ejercer este derecho porque renovaron su credencial o la tramitaron recientemente y, por tanto, no se encontraban en la lista nominal.

En ambos municipios el proceso fue vigilado por elementos de seguridad pública estatal y municipal, así como de la Guardia Nacional (GN), aunque con una menor presencia comparativamente con las elecciones constitucionales. En Ixtenco, este proceso coincidió con la ya tradicional “Feria del Maíz”.

En los primeros minutos de esta jornada, María, una joven de Huamantla, reclamó que le fue negado su “derecho al libre voto”, ya que no apareció su nombre en la lista, a pesar de que la renovación de su credencial la realizó hace aproximadamente tres meses.

Lamentó no haber expresado su opinión a favor del presidente. En tanto, Síndica, una mujer adulta mayor, rompió en llanto en defensa de López Obrador: “Es lo que quiero, que siga; es buena persona, no sé por qué lo quieren quitar… no veo nada malo en él; tengo 85 años, me dan el apoyo de la tercera edad, con eso me ayudo porque ya no trabajo”.

En la zona sur de la entidad destacó el retraso en la apertura de las mesas de receptoras del voto, pero no fue esta la razón principal de la baja asistencia al inicio de la jornada cívica, sino que varias personas prefirieron primero acudir a la misa de Domingo de Ramos antes de ir a votar, como sucedió en los municipios de Zacatelco y Xicohtzinco, donde se pudo apreciar a mujeres portando su palma bendita en las casillas.

Otra razón fue las pocas casillas instaladas por el INE, lo que obligó a ciudadanos a buscar primero donde podían manifestar su opinión, como lo constató La Jornada de Oriente en un recorrido por los municipios de Zacatelco, Papalotla, Xicohtzinco, Tetlatlahuca, Natívitas y Huactzinco.

A este último municipio debieron trasladarse ciudadanos del vecino Zacualpan para depositar su voto, pues el INE no instaló casillas; situación similar pasaron habitantes del municipio de Natívitas, de las secciones 0322, 0427 y 0434, que tuvieron que acudir a las casillas ubicadas en el auditorio municipal de Tetlatlahuca para votar; mientras que los adscritos a las secciones 0323 y 0429 fueron asignados a las casillas de Texoloc.

En Xicohtzinco, uno de los dos municipios del estado donde prevalece la inconformidad por la elección del presidente municipal, Luis Ángel Barroso Ramírez, solamente se instalaron dos casillas, en las primarias F. S. Xicohténcatl y Leonarda Gómez Blanco, aunque la jornada transcurrió sin contratiempos.

Para Felipe Grande Sánchez y Luis Rafael Pérez, ciudadanos de Zacatelco, y José Antonio Jacinto Morales Campos, de Xicohtzinco, la consulta popular de este domingo fue un importante precedente para futuras administraciones federales, estatales o municipales, pues si no trabajan, la ciudadanía tiene la posibilidad de revocarles su mandato.

En la zona centro de la entidad el proceso también transcurrió con estas problemáticas y si bien hubo una constante participación ciudadana, no fue copiosa como estimaban agrupaciones y partidos afines al presidente López Obrador.

En el poniente del estado, el retraso en la instalación y apertura de casillas, y una exigua participación matinal, fueron la constante en los municipios de Calpulalpan, Nanacamilpa, Benito Juárez, Sanctórum, Españita y Hueyotlipan.

En esta zona, se hizo evidente la insuficiente capacitación a la mayoría de los funcionarios de casilla; los integrantes de las mesas receptoras de la voluntad ciudadana evidenciaron el desconocimiento de diversos procesos como la acreditación de representantes de partido, el “cantado” del nombre del ciudadano, entre otros aspectos.

Uno de esos casos fue el registrado en la casilla contigua uno, ubicada en las instalaciones del Campus Calpulalpan de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), en donde el presidente de la mesa directiva, José Isaí García Huescas, llegó minutos después de las 8 horas con la paquetería electoral.

El retraso y esas pifias por momentos molestaban a los ciudadanos que ya se encontraban en la fila prestos a participar en esta jornada.

Pese a ello, electores como César Jaimes Gómez, un adulto mayor, considera que es obligación y responsabilidad ciudadana participar en esta jornada, porque “hoy como nunca tenemos la posibilidad de evaluar a nuestras autoridades. Hay poca gente, no hay personas en la fila, pero espero que como vaya pasando el día la sociedad salga a votar”.

Algo similar prevaleció en el municipio de Hueyotlipan en donde había más gente, con edad de votar, en la iglesia principal, en la conmemoración del llamado Domingo de Ramos que en las urnas. La historia se replicaba en los demás municipios.

Pese a esas condiciones, el desarrollo de la jornada electoral se desarrolló sin mayores contratiempos.

En tanto, desde primera hora, el INE llamó a los actores políticos a que se condujeran con espíritu democrático y observaran las disposiciones legales a que están obligados durante la jornada de RM e invitó a la ciudadanía a participar y ejercer sus derechos políticos en plenitud.

El presidente del Consejo Local del INE, Jesús Lule Ortega afirmó que el organismo hizo todo para hacer posible este inédito ejercicio de participación ciudadana, “pese a todos los retos, desafíos y obstáculos que hemos tenido que superar”.

Abundó que, a pesar de las campañas de desprestigio hacia el INE, la ciudadanía mantiene intacta la confianza institucional al órgano electoral y muestra de ello es que aceptó la invitación a asistir y participar como funcionarios y funcionarias de casilla.

Por su parte, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros acudió a votar a la casilla 0444 en la secundaria general número 2 de Ocotlán, en donde, en entrevista, consideró que es importante para el país que la democracia sea una realidad y que cuando un funcionario no realice sus actividades, como el pueblo lo desea, “que el pueblo ponga y el pueblo quita, que los presidentes en un futuro puedan ser removidos si no hicieron un buen trabajo, lo mismo los gobernadores y gobernadoras”.