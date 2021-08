Baja participación ciudadana se observó en la Consulta Popular en el territorio tlaxcalteca

Baja participación ciudadana, problemas que enfrentaron las personas para ubicar la mesa receptora de opinión y el cambio de sede de último momento de algunas casillas, fue lo que se vivió en la Consulta Popular 2021 de este domingo en la entidad.

Para la realización de la Consulta Popular se instalaron las 598 mesas receptoras de opinión distribuidas en 273 unidades territoriales en Tlaxcala, a efecto de que 976 mil 357 ciudadanas y ciudadanos pudieran expresar su opinión, con un Sí o un No, respecto de la pregunta: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.

Debido a la emergencia por Covid–19, el INE diseñó un protocolo sanitario, que fue una réplica del que se aplicó en la jornada electoral del pasado 6 de junio, a efecto de prevenir contagios.

La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) se instaló en sesión extraordinaria desde las 7:30 horas para el seguimiento de la jornada que se desarrolló de 8 a 18 horas.

Los cómputos de la Consulta Popular se realizan en las tres juntas distritales del INE (Apizaco, Tlaxcala y Zacatelco) y concluirán este 2 de agosto.

Por la mañana, la Junta Local Ejecutiva del INE informó que se logró la instalación del 100 por ciento de las 598 mesas receptoras de opinión y sólo se registraron cuatro incidentes que tuvieron relación con el cambio de sede de tres mesas y con el retiro de un funcionario con la promesa de regresar, pero no lo hizo.

Las tres mesas receptoras cambiadas de sede fueron las correspondientes a la secciones 184 (Huamantla) del distrito electoral 01 y la 155 (La Magdalena Tlaltelulco) y 279 (San Felipe Cuauhtenco) del distrito 02, en dos casos porque no se abrió el inmueble y en el restante porque el espacio estaba ocupado por juegos mecánicos. En tanto, el funcionario que se retiró fue en el municipio de Amaxac de Guerrero.

En tanto, en recorridos realizados por La Jornada de Oriente en municipios como Zacatelco, Tlaxcala, Chiautempan, Apizaco y Huamantla, se notó que fue baja la participación de la ciudadanía en la Consulta Popular.

Entre lo observado en los recorridos destacan los problemas de las personas para ubicar la mesa receptora donde le correspondía emitir su opinión y casos de ciudadanos de otras entidades que buscaban mesas especiales para participar.

Por su parte, la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del INE informó que se realizaron mil 778 sustituciones de funcionarios de mesas receptoras de la Consulta Popular, cifra que representó el 59.46 por ciento respecto de las y los funcionarios requeridos.

En el municipio de Huamantla, los ciudadanos “expresaron su deseo de castigar el mal uso de recursos públicos y la devolución de los mismos”, por lo cual decidieron participar en la Consulta Popular.

Las primeras horas de esta jornada transcurrieron sin incidentes en esta demarcación de la región oriente del estado y con una participación más notable de adultos y de adultos mayores al inicio.

Hubo algunas personas que al pasar por la mesa se acercaron a preguntar y aprovecharon para participar. “¿Para qué es esto?”, preguntó don Samuel, quien al escuchar la explicación sobre el objetivo sacó su credencial y se acercó a recibir la papeleta.

“Sí quiero que se juzgue a los ex presidentes de la República, pero que regresen lo que se llevan, como el del sindicato de Pemex, ¿cuánto se llevó? Aquí ya ven, (Carlos) Ixtlapale (Gómez, ex alcalde) cuántas propiedades tiene?”, alegó con gesto de molestia.

Luisa Yolanda Sánchez, presidenta de mesa receptora, quien el pasado 6 de junio también se desempeñó como funcionaria de casilla, resaltó que esta consulta es una muestra de civilidad y un ejercicio de derecho para exigir al gobierno “que cumpla lo que nos dice y con lo que tiene que hacer”.

En su opinión, “ya se habían tardado” en someter a la opinión ciudadanía este tema. Acentuó que en lo sucesivo deben llevarse a cabo más procesos en los que la población mexicana y tlaxcalteca sea tomada en cuenta, “pues tenemos una responsabilidad absoluta de participar si queremos tener un mejor país”.

En tanto, la Consulta Popular inició en municipios del sur de la entidad con escaza participación de la ciudadanía y con quejas y denuncias de parte de pobladores porque no se instalaron las mesas receptoras de opinión en los lugares asignados y por ello tuvieron que trasladarse a otros espacios, donde tampoco les permitieron participar.

Este escenario se presentó sobre todo en Zacatelco, donde José Martín Rodríguez y Francisco Curiel, entre otras personas, acudieron a las mesas instaladas en la alcaldía, pero ahí los funcionarios los canalizaron a los lugares donde supuestamente les correspondía emitir su voto.

De esta situación responsabilizaron directamente al INE porque no se preocupó por vigilar que se instalaran todas las mesas receptoras en dicha Comuna, con la intención de que no se reúnan los votos suficientes para que se proceda contra los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por sus malos manejos, denunció Francisco Curiel.

“No nos dejan votar y por eso sigue la corrupción, queremos manifestar nuestra inconformidad, pero no nos reciben porque está cerrada la escuela Benito Juárez del barrio de Guardia, por eso vine a preguntar. Es culpa del INE y no es justo porque tenemos derecho a manifestar su inconformidad contra los gobiernos pasados”, indicó.

Tanto en este municipio como en Axocomanitla, Huactzinco, Zacualpan y Natívitas la mayoría de quienes acudieron a participar en la Consulta Popular por la mañana eran adultos mayores, aunque también pudo apreciarse a familias enteras para plasmar en la papeleta su opinión respecto de si está de acuerdo en que se emprendan acciones legales contra los cinco ex presidentes de México vivos.

“A ver qué les hacen porque no es justo que se vayan sin un castigo. Es importante que la ciudadanía participe, mis hijos van a venir más tarde, porque a algunos les tocó trabajar hoy. Felicitamos al presidente Andrés Manuel López Obrador porque nadie había castigado a estos cuates, tengo casi 70 años de vida y he visto que siempre hemos pasado problemas con los anteriores, nunca han hecho algo bueno”, expresó José Martín Rodríguez.

Por su parte, pidió que por lo menos se “les quite una parte o lo que le robaron a la nación, sus derechos y sus presupuestos, cuántos ni comer tienen y ellos atrapando más dinero del que necesitan, para qué quieren tanto dinero, no se lo van a acabar, que le devuelvan al pobre y a la nación lo que le han quitado”, asentó Inés Ramírez, de Zacatelco.