Un bacanal es lo que han convertido el proceso interno de Morena, en el que su dirigencia ha pecado de omisa, tolerante, blandengue y nada confiable, así como opaca y mentirosa, lo que ha generado que la pugna por las nominaciones sea el desenfreno de una lucha intestina por acceder al poder sin atender los ideales y principios del partido.

Los documentos básicos y la propia convocatoria han sido prostituidos. No hay certeza ni transparencia respecto a los participantes y con ello todos hacen lo que quieren; el ataque, la denostación y guerra sucia al compañero adversario son el pan de cada día, en un bacanal que puede costarles muy, pero muy caro, y la factura será pagadera en la jornada comicial.

La dirigencia, contraria a sus reglas, dicta nuevos plazos de definiciones, mismos que incumple. Violaciones tras violaciones, las cuales hacen advertir que el no robar, no mentir y no traicionar será todo lo contrario al momento de repartir el botín de las candidaturas.

Ese bacanal ha generado muchos yerros y pifias en los aspirantes a los diversos cargos, que los llevan a caer en la desesperación. Por ejemplo, Alfonso Sánchez García convocó a sus cuates de Morena para comprometerlos a expresar públicamente el apoyo a sus aspiraciones políticas para llegar al Senado.

--

Por ese motivo, desde este fin de semana, supuestos “fundadores de Morena” le levantaron la mano, por lo menos en redes sociales, a fin de mandar un mensaje de fortaleza al interior del partido.

Sin embargo, dicha estrategia parece que más que posicionarlo o beneficiarlo, se lee como una total desesperación por la falta de arraigo del ex funcionario estatal en las filas morenistas. Por esa razón, estiman que su mejor alternativa es la negociación política, aunque los tiempos electorales la hacen ya poco factible. La alcaldía de Tlaxcala puede ser moneda de cambio en las cuentas de la familia.

Mientras, en el Congreso del estado ya se alistan a colocar las alfombras y tapetes para celebrar las reuniones con funcionarios del gobierno estatal por la glosa del informe; el teatro ya está montado y el final ya está escrito; los actores están sometidos al impulso procesal legislativo que llega desde Palacio de Gobierno. Esa obra ya la vi.