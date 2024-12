Ayuntamientos y Ejecutivo deben llegar a acuerdos en torno al manejo de basura: Zainos

El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXV Legislatura, Bladimir Zainos Flores sostuvo que la determinación de ceder o no la disposición de la basura por parte de los ayuntamientos es una determinación que deben adoptar los munícipes con el Ejecutivo, para lo cual, deberá privilegiarse el diálogo.

No obstante, reconoció que es necesario eficientar el servicio de recolección y disposición de residuos urbanos, por lo que ese acuerdo entre autoridades debe ser con la finalidad de mejorar esa atención en los 60 municipios del estado, toda vez que es una de las principales demandas de la ciudadanía.

“Creo que es un tema que debe haber entre el Ejecutivo y los municipios, que tienen que llegar a un acuerdo, en el mejor de los casos, principalmente para cubrir un servicio básico como es el de la recolección de basura. Creo que ahora, por ejemplo, en el tema de un servicio básico que es la seguridad se ha puesto mucha atención. Sabemos la situación que vivimos no solamente en el Estado, sino a nivel nacional y se le tiene que poner atención y por eso es importante que haya esa comunicación”.

Cuestionado sobre la posibilidad de que los 60 ayuntamientos renuncien a la obligación de otorgar el servicio de disposición de basura para cederlo al Estado durante los próximos 20 años, el diputado del Partido Nueva Alianza Tlaxcala se limitó a decir que es una decisión tanto del Ejecutivo estatal en turno como de los alcaldes.

“A mí no me corresponde decidir eso, creo que le corresponde tomar la decisión tanto al Ejecutivo como a los alcaldes, pero creo que es importante que exista el canal de comunicación para que se pueda eficientar donde se tengan que presentar el tema de la recolección de basura”.

Sin embargo, admitió que el estado de Tlaxcala es una de las entidades federativas del país “que no maneja de forma correcta el tema de la recolección de basura. Ahora creo que somos un estado pequeño, estamos en el centro y tenemos que eficientar este tipo de situaciones”.

El también ex alcalde de Tepeyanco admitió que el servicio de recolección de basura en algunas Comunas es deficiente, de ahí que pidió a las autoridades involucradas asumir su “responsabilidad que se tiene para poder cubrir el servicio. A mí me tocó en algún momento como presidente municipal encontrar caminos que no tuvieran el servicio y lamentablemente hay municipios que sigue habiendo esa misma situación”.