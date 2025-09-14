Ayuntamiento de Tlaxcala y Sesa amplían fechas para esterilizar de forma gratuita a mascotas

Con la ampliación de su campaña de esterilización canina y felina, el ayuntamiento de Tlaxcala y la Secretaría de Salud (Sesa) facilitarán a más familias de la capital el acceso a este servicio en favor del bienestar de los animales y de la salud pública.

A través de la Unidad de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal, el gobierno capitalino, que preside Alfonso Sánchez García, fortalece la tenencia responsable y el control de la población animal.

La primera etapa de la jornada, que se llevó a cabo en delegaciones como San Isidro, San Lucas Cuauhtelulpan y San Diego Metepec, se suman nuevas fechas para septiembre y octubre.

Así que la campaña se extenderá a más colonias y delegaciones, incluyendo El Sabinal, Tlapancalco, La Joya, Atlahapa, Loma Bonita, Loma Xicohténcatl, colonia Adolfo López Mateos y Ocotlán, para garantizar que nadie se quede sin esta oportunidad.

Es importante que los dueños de las mascotas consideren los requisitos necesarios para agilizar el proceso y garantizar el bienestar de sus animales durante el procedimiento.

Así que los perros y gatos deben tener entre tres meses y cinco años de edad, ir en ayunas de agua y alimento, no estar lactando, gestando o en celo, y no pertenecer a razas braquicéfalas (como pug, bulldog o persa). En cada jornada se entregarán únicamente 50 fichas por comunidad a partir de las 9 horas.

El gobierno municipal hace un llamado a los habitantes de Tlaxcala para que participen en esta campaña de responsabilidad social, que cuida la salud de los animales de compañía y también contribuye a fortalecer la salud pública.