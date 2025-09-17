Miércoles, septiembre 17, 2025
Ayuntamiento de Tlaxcala se suma al Simulacro Nacional 2025 para fortalecer la prevención

El ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, participará el próximo viernes 19 de septiembre, a las 12 horas, en el Simulacro Nacional 2025, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias, como sismos, por lo que en este ejercicio se contempla la evacuación de alrededor de 200 personas, entre personal fijo y flotante, en un tiempo estimado de 2 minutos.

A través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, el simulacro se desarrollará bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Michoacán y perceptible en la capital del estado.

Ante ello, se recreará un escenario de conato de incendio en el área de Cuenta Pública por un corto circuito en Informática, con la simulación de un herido por quemaduras y dos personas con crisis nerviosa, quienes recibirán atención inmediata y favorable.

Para llevar a cabo este ejercicio, se contará con la participación de 14 brigadistas municipales en labores de evacuación, primeros auxilios y combate de incendios, quienes pondrán en práctica la capacitación recibida el pasado 12 de septiembre.

Además, colaborarán la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con seis elementos y tres patrullas para cierre de vialidades; la Cruz Roja Mexicana con cuatro paramédicos; y la Coordinación Municipal de Protección Civil con 13 elementos.

El ayuntamiento de Tlaxcala se suma a este ejercicio en memoria de los sismos de 1985 y 2017, y con ello fortalece las medidas de prevención y seguridad de las y los trabajadores, así como de los ciudadanos que acuden diariamente a las oficinas.

