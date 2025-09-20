Viernes, septiembre 19, 2025
Capital y Conurbados

Ayuntamiento de Tlaxcala se suma al Segundo Simulacro Nacional para reforzar la cultura de prevención

La Redacción

El ayuntamiento de Tlaxcala, encabezado por el presidente municipal Alfonso Sánchez García, se unió este mediodía al Segundo Simulacro Nacional 2025, con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención y fomentar la preparación ciudadana ante fenómenos naturales y emergencias.

En punto de las 12:00 horas, la alerta sísmica se activó en el Palacio del Ayuntamiento, dando inicio al ejercicio organizado por la Coordinación de Protección Civil Municipal, por lo que, de manera inmediata, las distintas áreas del gobierno municipal iniciaron el desalojo del inmueble, siguiendo los protocolos de seguridad previamente establecidos y concentrándose en los puntos de reunión designados.

La hipótesis contemplada para este simulacro fue un sismo de magnitud 8.1 en la escala de Richter, con epicentro en Michoacán y una profundidad de 20 kilómetros.

Bajo este escenario, se buscó medir los tiempos de respuesta y la capacidad de organización.

Como parte del ejercicio, se desarrollaron dos escenarios adicionales: un conato de incendio y la atención a una persona con quemaduras de segundo grado. Ambos casos permitieron poner en práctica los procedimientos de reacción inmediata en situaciones de riesgo.

En total, 200 trabajadores municipales participaron en la evacuación, logrando desalojar el edificio en un tiempo de 2 minutos. La duración completa del simulacro fue de 12 minutos, durante los cuales se contó con la participación activa de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad, que apoyó en la organización y vigilancia de cada etapa del procedimiento.

Este simulacro también se realizó de manera simultánea en las diferentes áreas del Ayuntamiento pero con ubicación en distintas sedes de la capital.

Al término de la actividad, el edil Alfonso Sánchez García reconoció la importancia de realizar estos simulacros, subrayando que representan un ejercicio de responsabilidad que puede marcar la diferencia en una situación real.

El ayuntamiento de Tlaxcala expresa su compromiso de mantener estrategias de prevención y capacitación continua en materia de Protección Civil, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población en general.

