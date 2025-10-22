Ayuntamiento de Tlaxcala responde al llamado ciudadano con trabajos de desazolve por taponeo de drenaje

Consciente de la importancia que representa un sistema de drenaje en óptimas condiciones para la salud y bienestar de las familias, el ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, mantiene una atención constante a las necesidades de los vecinos en materia de servicios públicos.

En esta ocasión, en respuesta a las solicitudes de los habitantes de la calle Industrias en la colonia Adolfo López Mateos, se atendió de manera inmediata un taponeo por acumulación de lodo, tierra y cemento que afectaba el flujo del drenaje.

A través de la brigada de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio (CAPAM), se realizó un trabajo de desazolve oportuno, garantizando el correcto funcionamiento del sistema y evitando afectaciones mayores a las viviendas y al entorno.

Con estas acciones, el gobierno municipal de Tlaxcala mantiene el compromiso de ofrecer servicios públicos eficientes y de calidad, respondiendo con prontitud a las necesidades de la ciudadanía y trabajando para mantener una ciudad limpia y funcional.