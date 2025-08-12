Ayuntamiento de Tlaxcala refuerza la seguridad con Operativo Centinela

La Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad del ayuntamiento de Tlaxcala llevó a cabo el Operativo Centinela, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y garantizar espacios más seguros para la población.

- Anuncio -

El operativo dio inicio en la Plaza de la Constitución, desde donde elementos de seguridad realizaron un recorrido estratégico por diversos puntos de la ciudad, a fin de supervisar y atender situaciones que pudieran representar un riesgo para las personas.

Esta acción forma parte de la estrategia del gobierno municipal que encabeza el presidente Alfonso Sánchez García, orientada a reforzar la seguridad pública y promover espacios seguros que fomenten la tranquilidad y la confianza de la comunidad.

Con estas medidas, el ayuntamiento de Tlaxcala fortalece las acciones que salvaguardan la integridad de las personas e inhiben los delitos.