Ayuntamiento de Tlaxcala refuerza la seguridad con Operativo Centinela

La Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad del ayuntamiento de Tlaxcala llevó a cabo el Operativo Centinela, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y garantizar espacios más seguros para la población.
El operativo dio inicio en la Plaza de la Constitución, desde donde elementos de seguridad realizaron un recorrido estratégico por diversos puntos de la ciudad, a fin de supervisar y atender situaciones que pudieran representar un riesgo para las personas.
Esta acción forma parte de la estrategia del gobierno municipal que encabeza el presidente Alfonso Sánchez García, orientada a reforzar la seguridad pública y promover espacios seguros que fomenten la tranquilidad y la confianza de la comunidad.
Con estas medidas, el ayuntamiento de Tlaxcala fortalece las acciones que salvaguardan la integridad de las personas e inhiben los delitos.