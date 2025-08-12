Ayuntamiento de Tlaxcala reconocerá legado y liderazgo de “500 mujeres destacadas”

El ayuntamiento capitalino, que encabeza el presidente municipal Alfonso Sánchez García, a través del Instituto Municipal de la Mujer y en coordinación con el Comité Municipal para la Conmemoración de los 500 Años de la Fundación de la Ciudad, abrirá la convocatoria “500 Mujeres Destacadas del Municipio de Tlaxcala”, con el objetivo de reconocer a quienes han dejado huella en la historia y el desarrollo de la capital.

Con base en esta convocatoria, podrán ser postuladas mujeres tlaxcaltecas que se hayan distinguido en áreas como cultura, arte, turismo, educación, salud, ciencia y tecnología, emprendimiento, economía, política, participación ciudadana, activismo social, derechos humanos, medio ambiente, deporte, tradiciones y preservación del patrimonio.

Las inscripciones estarán abiertas del 15 de agosto al 12 de septiembre, y las seleccionadas recibirán un reconocimiento oficial durante una ceremonia solemne el 9 de octubre, en el marco de las celebraciones por los 500 años de la fundación de Tlaxcala.

El alcalde Alfonso Sánchez García destacó que esta iniciativa confirma el interés de su administración con la igualdad, la participación y el liderazgo femenino. Además, con esta acción se rinde homenaje a la entrega y la fuerza de las mujeres como constructoras del presente y el futuro de la ciudad.

Las bases y criterios de postulación estarán disponibles en las redes sociales oficiales como: Alfonso Sánchez García y Ayuntamiento Tlaxcala de Xicohténcatl 2024-2027, así como en los diferentes medios locales de comunicación, por lo que se invita a las interesadas a estar atentas de la publicación de la convocatoria completa.