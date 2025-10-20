Ayuntamiento de Tlaxcala realizará el “Festival de la Vida y de la Muerte”

Como una forma de mantener vivas las tradiciones en la capital, el ayuntamiento de Tlaxcala llevará a cabo el “Festival de la Vida y de la Muerte”, del 28 de octubre al 1 de noviembre, con diversas actividades organizadas en la Plaza de la Constitución y principales calles de la ciudad.

- Anuncio -

A través de la Coordinación de Turismo, el gobierno municipal que encabeza Alfonso Sánchez García, ha preparado una amplia cartelera cultural que incluirá actividades artísticas, recorridos, cine, teatro y exposiciones, todo en un ambiente familiar y de respeto por las costumbres que honran a quienes nos precedieron.

La inauguración del festival tendrá lugar el lunes 27 de octubre a las 18 horas en la Plaza de la Constitución, con la apertura del Parque de Catrinas y la proyección de cine de terror.

Entre las actividades más esperadas destacan la pasarela de catrines y mascotas el martes 28 y la inauguración de la Ofrenda Monumental el miércoles 29 en el quiosco de la Plaza de la Constitución.

- Advertisement -

También la tradicional Caminata de Catrinas, organizada por el Patronato de Feria, el jueves 30; así como el evento “Danzoneando con la Muerte” y la obra “Día de Muertos” de la Compañía Teatral Irreverente el viernes 31.

El festival culminará el sábado 1 de noviembre con la emblemática “Noche de Leyendas”, que recorrerá las principales calles de la ciudad con historias, música y colorido.

Con estas acciones, el gobierno municipal de Tlaxcala promueve la cultural y el turismo local, al impulsar actividades que fortalecen la identidad y el orgullo entre las familias capitalinas.