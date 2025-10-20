Ayuntamiento de Tlaxcala realizará el “Festival de la Vida y de la Muerte”

Como una forma de mantener vivas las tradiciones en la capital, el ayuntamiento de Tlaxcala llevará a cabo el “Festival de la Vida y de la Muerte”, del 28 de octubre al 1 de noviembre, con diversas actividades organizadas en la Plaza de la Constitución y principales calles de la ciudad.
A través de la Coordinación de Turismo, el gobierno municipal que encabeza Alfonso Sánchez García, ha preparado una amplia cartelera cultural que incluirá actividades artísticas, recorridos, cine, teatro y exposiciones, todo en un ambiente familiar y de respeto por las costumbres que honran a quienes nos precedieron.
La inauguración del festival tendrá lugar el lunes 27 de octubre a las 18 horas en la Plaza de la Constitución, con la apertura del Parque de Catrinas y la proyección de cine de terror.
Entre las actividades más esperadas destacan la pasarela de catrines y mascotas el martes 28 y la inauguración de la Ofrenda Monumental el miércoles 29 en el quiosco de la Plaza de la Constitución.
También la tradicional Caminata de Catrinas, organizada por el Patronato de Feria, el jueves 30; así como el evento “Danzoneando con la Muerte” y la obra “Día de Muertos” de la Compañía Teatral Irreverente el viernes 31.
El festival culminará el sábado 1 de noviembre con la emblemática “Noche de Leyendas”, que recorrerá las principales calles de la ciudad con historias, música y colorido.
Con estas acciones, el gobierno municipal de Tlaxcala promueve la cultural y el turismo local, al impulsar actividades que fortalecen la identidad y el orgullo entre las familias capitalinas.