Ayuntamiento de Tlaxcala promueve diálogo de vecinos de Tizatlán con su autoridad local

El secretario del ayuntamiento de Tlaxcala, Víctor Hugo Gutiérrez Morales recibió a una comisión de vecinas y vecinos de la comunidad de Tizatlán con el propósito de escuchar sus inquietudes y abrir un espacio de diálogo en torno al ejercicio del presidente de comunidad, Porfirio Padilla Méndez.

Durante el encuentro, los asistentes expusieron la falta de obras, la necesidad de reforzar la seguridad y la preocupación por la poca claridad en el manejo de los recursos destinados a proyectos de la comunidad. También, manifestaron dudas respecto a la administración de ingresos por expedición de actas de radicación y del uso del panteón.

En la conversación, el secretario del ayuntamiento conoció además la situación de trabajadoras municipales, a quienes se les adeudan meses de sueldo, así como préstamos que, señalaron, fueron otorgados al presidente de comunidad para actividades relacionadas con el Comité de Feria local.

Con un afán conciliador, Gutiérrez Morales subrayó el interés del presidente municipal, Alfonso Sánchez García, porque se logren entendimientos en beneficio de Tizatlán, por ello propuso convocar a una reunión conjunta con el presidente de comunidad, en la que, con mediación del ayuntamiento, puedan alcanzarse acuerdos entre las partes.

A la vez, informó que mientras esto ocurre, el gobierno capitalino reforzará la seguridad en la zona, continuará con la atención a servicios públicos —como la reparación de luminarias— y analizará alternativas para ejecutar las obras proyectadas en favor de la comunidad, mientras se establecen consensos.

Finalmente, el secretario del ayuntamiento de Tlaxcala aclaró que de no haber respuesta por parte del presidente de comunidad, quien ha recibido del ayuntamiento las ministraciones mensuales que le corresponden en tiempo y forma tanto para el gasto corriente como para cubrir su sueldo, se hará de conocimiento al órgano interno, a fin de que se proceda de acuerdo con lo que marca la ley.