Ayuntamiento de Tlaxcala procura instalaciones saludables en el rastro con fumigaciones

La Redacción

A fin de cumplir con la normatividad sanitaria y garantizar que los productos cárnicos lleguen en óptimas condiciones a las familias capitalinas, el ayuntamiento de Tlaxcala, a través de la Dirección de Comercio, llevó a cabo la quinta fumigación del año en el rastro municipal, como parte de las acciones preventivas que marca la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist).

Estas acciones se realizan cada dos meses, con un total de seis fumigaciones anuales, cuyo propósito es asegurar la inocuidad en el manejo y procesamiento de la carne, lo que mantiene las instalaciones libres de moscas, roedores y cualquier tipo de fauna nociva.

Para reforzar los resultados, la empresa a cargo de estos trabajos, certificada por la Coeprist, instaló cajas de fumigación de liberación prolongada, que permiten mantener el control sanitario de manera continua.

Cabe destacar que estas acciones son esenciales para preservar la confianza del consumidor y proteger la salud pública, además de cumplir con las normas establecidas por la autoridad sanitaria estatal.

Con medidas como esta, el gobierno municipal de Tlaxcala que encabeza el alcalde Alfonso Sánchez García, trabaja en favor del bienestar de la población.

