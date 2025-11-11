Martes, noviembre 11, 2025
Ayuntamiento de Tlaxcala mejora vías de comunicación en Ixtulco y zona del río Zahuapan

La Redacción

En una acción más para mejorar las condiciones de la infraestructura vial y fortalecer la movilidad en el municipio, el ayuntamiento de Tlaxcala, que encabeza el alcalde Alfonso Sánchez García, a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, llevó a cabo trabajos de rastreo y nivelación de superficie en diferentes puntos de la capital.

Las labores se realizaron específicamente en la calle Ribera del río Zahuapan, así como en la Barranca Briones de la comunidad de Santa María Ixtulco, donde el personal de Obras Públicas trabajó en la rehabilitación y mejoramiento de la superficie de rodamiento, con mayor atención en las zonas afectadas por el desgaste natural y las condiciones del terreno.

Estas acciones forman parte de un programa permanente de mantenimiento y mejoramiento de vialidades, impulsado por la administración municipal 2024–2027, cuyo propósito es garantizar que las calles y caminos de la capital se encuentren en condiciones seguras y funcionales para todos los habitantes.

Con estas intervenciones, el gobierno municipal de Tlaxcala mantiene las labores constantes que generan mejores condiciones de movilidad en beneficio de las familias capitalinas.

