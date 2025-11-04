Ayuntamiento de Tlaxcala mejora la seguridad en Ocotlán e Ixtulco con rehabilitación de luminarias

Para ofrecer espacios públicos más seguros y funcionales, el ayuntamiento de Tlaxcala, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, llevó a cabo una jornada de rehabilitación de luminarias en las comunidades de Ocotlán e Ixtulco, donde se renovaron lámparas LED y se repararon conexiones eléctricas en los puntos con mayor tránsito nocturno y zonas que requerían una atención prioritaria.

- Anuncio -

Estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento urbano impulsado por el presidente municipal Alfonso Sánchez García, que busca mejorar la calidad de vida de las familias capitalinas mediante servicios públicos eficientes y sustentables.

La rehabilitación de la red de alumbrado público contribuye a una mejor visibilidad, y al reforzamiento de la seguridad y la convivencia en los espacios comunes de este lugar. En el caso de Ixtulco, las acciones se llevaron a cabo en la zona de la Unidad Deportiva.

Durante la jornada, la brigada municipal en ambas comunidades también realizó una poda integral de árboles, con el propósito de despejar áreas donde el follaje impedía el correcto paso de la luz para brindar una mejor visibilidad para peatones y conductores.

- Advertisement -

Cabe destacar que con este trabajo preventivo, el gobierno municipal reduce riesgos y mejora el entorno urbano al mantener limpias y seguras las vialidades de dicha comunidad.