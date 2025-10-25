Ayuntamiento de Tlaxcala mantiene comunicación abierta con transportistas en mesa de trabajo

El secretario del ayuntamiento de Tlaxcala, Víctor Hugo Gutiérrez Morales, en representación del presidente municipal Alfonso Sánchez García, atendió la solicitud de la Unión de Transportistas de Concesionarios del Estado de Tlaxcala, con el propósito de establecer un espacio de diálogo en el que se pudieran exponer las inquietudes relacionadas con las rutas que operan en la capital.

Durante el encuentro, los transportistas manifestaron las situaciones que enfrentan derivadas del cierre de la vialidad que conecta a Santa Ana Chiautempan con la capital tlaxcalteca, con motivo de la construcción del Distribuidor Vial del municipio sarapero, obra que ha generado ajustes temporales en la movilidad y circulación de las unidades del transporte público.

En esta reunión participaron René Pérez Báez, director de Transportes de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT); Juan Salvador Barbosa Hernández, encargado de Movilidad Región Centro del Estado; y José Juan Ortiz Ortega, coordinador de Vialidad del municipio de Tlaxcala, quienes escucharon y analizaron los asuntos por los representantes del sector transportista.

Como resultado de este encuentro, se establecieron mecanismos de coordinación institucional que permitirán dar seguimiento a las peticiones presentadas, siempre dentro del marco de la legalidad y el respeto a los reglamentos vigentes.

El secretario del ayuntamiento subrayó que, por instrucciones del alcalde, estas mesas de trabajo continuarán de forma permanente, como resultado de la política de puertas abiertas que impulsa esta administración.