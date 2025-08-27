Ayuntamiento de Tlaxcala invita al “Mercado Joven” que estará vigente hasta el jueves

Con todo el respaldo del gobierno de Alfonso Sánchez García, este martes inició una nueva edición del “Mercado Joven”, que por primera vez se desarrolla durante tres días consecutivos en la explanada del mercado Emilio Sánchez Piedras, en el marco de las actividades por el Mes de la Juventud, por lo que se extiende una invitación a la ciudadanía en general para visitarlo y adquirir productos de calidad a costos accesibles.

La iniciativa, organizada por el Instituto Municipal de la Juventud, tiene como propósito impulsar a jóvenes emprendedores de entre 18 y 29 años de edad, ofreciéndoles un espacio totalmente gratuito para la promoción y venta de sus productos, además de la posibilidad de establecer vínculos que fortalezcan sus proyectos productivos.

Durante esta jornada, mujeres y hombres pusieron a la venta diversos artículos, como bisutería, ropa, artesanías y alimentos, entre otros artículos, como una forma de fortalecer su economía.

Con esta edición, el “Mercado Joven” se ha consolidado como un escaparate para el talento local, al permitir que nuevas generaciones encuentren en el autoempleo una alternativa para su desarrollo personal y profesional, lo que contribuye así a la economía de la capital. Cabe destacar que este “Mercado Joven” estará vigente hasta el próximo jueves.

Mercado Social en Acuitlapilco

Este martes se llevó a cabo una edición más del Mercado Social en la plaza principal de Santa María Acuitlapilco, donde artesanos y productores locales pusieron a la venta sus creaciones y mercancías.

Este espacio busca vincular directamente a productores locales con consumidores; de esta manera, se eliminan intermediarios y se logran precios justos tanto para quienes venden como para quienes compran.

El Mercado social se lleva a cabo cada 15 días en las principales plazas de la capital, a fin de acercar los productos de costos accesibles y un mayor número de la población.