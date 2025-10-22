Miércoles, octubre 22, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Ayuntamiento de Tlaxcala invita a la población a participar en Encuesta Intercensal 2025 del Inegi

La Redacción

El ayuntamiento de Tlaxcala abrió sus puertas a los encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), quienes se encuentran recorriendo el municipio para aplicar la Encuesta Intercensal 2025, ejercicio nacional que busca conocer cuántos somos y cómo vivimos en México.

- Anuncio -

Durante el encuentro, la síndica municipal, Ivonne Hernández Blancas, en representación del alcalde Alfonso Sánchez García, sostuvo un diálogo con los entrevistadores para conocer los retos que enfrentan en campo, especialmente ante el desconocimiento de la ciudadanía sobre la importancia de esta encuesta y el procedimiento.

De esta manera, Hernández Blancas expresó el respaldo de la administración 2024–2027 hacia la labor del Inegi y reconoció su papel esencial para la planeación y el desarrollo del país.

La Encuesta Intercensal 2025 se realiza a mitad del periodo comprendido entre el Censo de Población y Vivienda 2020 y el que se efectuará en 2030, con el objetivo de actualizar la información sociodemográfica del país.

- Advertisement -

Los datos obtenidos serán fundamentales para que los tres niveles de gobierno, así como los distintos sectores de la sociedad, puedan diseñar y evaluar políticas públicas más efectivas.

Los encuestadores informaron que estarán visitando las comunidades y delegaciones del municipio de Tlaxcala del 6 de octubre al 14 de noviembre, por lo que invitan a la población a participar. Cabe destacar que cualquier habitante de la vivienda mayor de 18 años puede contestar la encuesta.

Entre los temas que aborda la encuesta se encuentran: edad, sexo, situación conyugal, escolaridad, acceso a servicios de salud, características de la vivienda, servicios básicos, empleo, movilidad, tecnologías de la información y alimentación, todos los datos recabados son estrictamente confidenciales.

- Advertisement -

Para generar confianza, los entrevistadores se identifican plenamente, portan chaleco, gorro y mochila con los logotipos del Inegi, además de una credencial visible con fotografía, nombre, número de folio y un código QR que permite verificar su autenticidad en la página www.intercensal2025.mx

De esta manera, el gobierno municipal de Tlaxcala respalda estas acciones que fortalecen el conocimiento de la población y promueven una participación ciudadana informada.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

El enfoque actual en el cuidado de los niños debe centrarse en el bienestar emocional: Ortiz

Dania Corona Muñoz -
El enfoque actual en el cuidado de los niños debe centrarse en el bienestar emocional, cognitivo y ético, pues es tiempo de dejar de...

Niega TCA toma de nota a grupo de Enrique Escobar para dirigir el Sindicato 7 de Mayo; alega que hay suspensión de derechos gremiales

José Carlos Avendaño -
Con el argumento de que tienen suspendidos sus derechos sindicales, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) negó la toma de nota a Enrique...

El deporte nos une, transforma y aleja de la violencia: Alfonso Sánchez

José Carlos Avendaño -
“El deporte nos une, porque es una de las herramientas más efectivas para prevenir la violencia y fortalecer el tejido social. Fomenta la disciplina,...

Más noticias

No hay nuevos impuestos para contribuyentes en Ley de Ingresos: Sheinbaum

La Jornada de Oriente en Línea -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que en la ley de Ingresos que se encuentra a discusión en el Senado haya nuevos...

Aún incomunicadas, 93 comunidades afectadas por lluvias en 5 estados: SICT

La Jornada -
Ciudad de México. Al dar a conocer el balance de la atención a la emergencia en cinco entidades provocado por las lluvias, el secretario...

Sarkozy va a prisión en Francia

La Jornada -
París. Nicolas Sarkozy se convirtió ayer en el primer ex jefe de Estado de Francia entre rejas desde el fin de la Segunda Guerra...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025