Ayuntamiento de Tlaxcala invita a la población a participar en Encuesta Intercensal 2025 del Inegi

El ayuntamiento de Tlaxcala abrió sus puertas a los encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), quienes se encuentran recorriendo el municipio para aplicar la Encuesta Intercensal 2025, ejercicio nacional que busca conocer cuántos somos y cómo vivimos en México.

Durante el encuentro, la síndica municipal, Ivonne Hernández Blancas, en representación del alcalde Alfonso Sánchez García, sostuvo un diálogo con los entrevistadores para conocer los retos que enfrentan en campo, especialmente ante el desconocimiento de la ciudadanía sobre la importancia de esta encuesta y el procedimiento.

De esta manera, Hernández Blancas expresó el respaldo de la administración 2024–2027 hacia la labor del Inegi y reconoció su papel esencial para la planeación y el desarrollo del país.

La Encuesta Intercensal 2025 se realiza a mitad del periodo comprendido entre el Censo de Población y Vivienda 2020 y el que se efectuará en 2030, con el objetivo de actualizar la información sociodemográfica del país.

Los datos obtenidos serán fundamentales para que los tres niveles de gobierno, así como los distintos sectores de la sociedad, puedan diseñar y evaluar políticas públicas más efectivas.

Los encuestadores informaron que estarán visitando las comunidades y delegaciones del municipio de Tlaxcala del 6 de octubre al 14 de noviembre, por lo que invitan a la población a participar. Cabe destacar que cualquier habitante de la vivienda mayor de 18 años puede contestar la encuesta.

Entre los temas que aborda la encuesta se encuentran: edad, sexo, situación conyugal, escolaridad, acceso a servicios de salud, características de la vivienda, servicios básicos, empleo, movilidad, tecnologías de la información y alimentación, todos los datos recabados son estrictamente confidenciales.

Para generar confianza, los entrevistadores se identifican plenamente, portan chaleco, gorro y mochila con los logotipos del Inegi, además de una credencial visible con fotografía, nombre, número de folio y un código QR que permite verificar su autenticidad en la página www.intercensal2025.mx

De esta manera, el gobierno municipal de Tlaxcala respalda estas acciones que fortalecen el conocimiento de la población y promueven una participación ciudadana informada.