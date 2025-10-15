Miércoles, octubre 15, 2025
Ayuntamiento de Tlaxcala invita a clases de kung fu gratuitas durante octubre

La Redacción

El gobierno municipal de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, impulsa una iniciativa que involucra aspectos de salud, disciplina y bienestar emocional, al ofrecer clases gratuitas de kung fu en el Polideportivo “Carlos Castillo Peraza” durante octubre, como parte de su estrategia para promover una vida activa entre la población.

A través de la Coordinación de Cultura Física y Deporte, el ayuntamiento invita a niñas, niños, jóvenes y adultos a integrarse a esta práctica milenaria que fortalece el cuerpo, equilibra la mente y estimula la concentración.

Las sesiones se llevarán a cabo los martes y viernes de 16 a 17 horas, y durante todo octubre no tendrán costo; a partir de noviembre, la mensualidad será de 356 pesos por persona.

Con este programa, el ayuntamiento capitalino fortalece una política pública enfocada en el bienestar integral de las familias tlaxcaltecas, al fomentar el equilibrio entre cuerpo, mente y comunidad.

