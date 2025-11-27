Ayuntamiento de Tlaxcala inicia hoy la “Navidad Mágica 2025” con encendido del árbol y un amplio programa de actividades

Con actividades pensadas en fortalecer la convivencia y unión familiar, el gobierno de Alfonso Sánchez García invita a todas las familias de la capital a disfrutar de la “Navidad Mágica 2025”, a través de un amplio programa de actividades que comenzará este jueves 27 de noviembre con el encendido del Árbol Navideño en la Plaza de la Constitución, a las 19 horas

Como parte de esta actividad, se llevará a cabo la presentación del Coro de la Ciudad. Previamente, a las 18 horas, tendrá lugar la carrera “Grinch y Santas” en un recorrido que iniciará en la plaza de toros Jorge El Ranchero Aguilar y concluirá frente al palacio municipal.

El viernes 28 de noviembre, la capital podrá disfrutar de un desfile navideño que iniciará en el Asta Bandera de la avenida Independencia y concluirá en la Cápsula del Tiempo en bulevar Guillermo Valle, a las 19 horas, un recorrido que busca unir tradición, luz y fantasía para toda la población.

Para el miércoles 3 de diciembre, la música será protagonista con un concierto del coro monumental en el Santuario Diocesano del Señor San José a las 18 horas, donde las voces compartidas elevarán el espíritu navideño.

El domingo 7 tendrá lugar el Torneo de Ajedrez “Tlaxcala 2025”, en la Plaza de la Constitución, de 10 a 18 horas.

Las tradiciones continuarán el miércoles 10 de diciembre con el Concurso Municipal de Nacimientos, en la Plaza de la Constitución a las 17:30 horas, una actividad que celebra la creatividad y el arraigo familiar. Posteriormente, tendrá lugar un concierto del coro monumental en el Teatro Universitario de la UATx, a las 18 horas, recordando que el arte fortalece los lazos entre generaciones.

El día jueves 11, la celebración reunirá magia infantil y reflexión cultural, a las 18:00 horas se presentará un show navideño para niñas y niños en la Plaza de la Constitución, mientras que a la par se ofrecerá la conferencia “Técnicas de narrativas” en la Casa de Cultura “José Miguel Guridi y Alcocer”, a la misma hora.

La emoción continuará el domingo 14 de diciembre con una función de lucha libre de la AAA en la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero” a las 16:00 horas, espectáculo que demuestra que el deporte y el entretenimiento también forman parte de la celebración compartida.

El 16 de diciembre se llevará a cabo el festival “Peces en el río” en la Casa de Cultura a las 16:00 horas. Este mismo día también tendrá lugar el Concierto Navideño del Coro Monumental, en el Auditorio de la colonia La Joya, a las 17:30 horas. Mientras que el jueves 18 de diciembre, las familias podrán disfrutar de cine al aire libre con la proyección de “El Grinch” en la Plaza de la Constitución, a las 18 horas.

Los días 19 y 20, las emociones deportivas regresarán con el “Tennis Master Tlaxcala 2025” en la plaza de toros a las 17 horas.

El 19 de diciembre, el cierre del programa estará a cargo del coro de la ciudad, que ofrecerá un concierto navideño en la Basílica de Ocotlán a las 18 horas. Y el viernes 26 de diciembre se instalará el Set Navideño Liverpool, en la Plaza de la Constitución, a las 16 horas.

El gobierno municipal invita a todas las familias tlaxcaltecas a formar parte de estas actividades, disfrutar la temporada y vivir plenamente la magia de la Navidad.