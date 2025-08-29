Ayuntamiento de Tlaxcala inicia en Ocotlán trabajos para el ordenamiento territorial de la capital

El ayuntamiento de Tlaxcala, que encabeza el presidente municipal Alfonso Sánchez García, llevó a cabo el primer taller de planeación participativa en la comunidad de Ocotlán, como parte de los trabajos de actualización del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

La actividad se llevó a cabo en una acción coordinada de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio, El Colegio de Tlaxcala (Coltlax) y la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda (SOTyV), lo que permitió abrir un espacio de diálogo directo con la población para conocer sus necesidades y expectativas sobre el crecimiento ordenado de la capital.

Recientemente, el edil capitalino, Alfonso Sánchez García, encabezó la sesión de conformación del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, órgano que integra esfuerzos entre dependencias, especialistas y ciudadanía para impulsar un crecimiento equilibrado y sostenible de la ciudad, y que dio paso a estos trabajos en la comunidad de Ocotlán.

Con este ejercicio, el gobierno municipal fortalece su política de trabajo cercano a la gente, al generar procesos incluyentes que permiten el acceso a información de primera mano para la planeación de proyectos de infraestructura y urbanismo, orientados a mejorar la calidad de vida en la ciudad.