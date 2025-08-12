Ayuntamiento de Tlaxcala informa sobre desvío vehicular en San Gabriel Cuauhtla por obra de drenaje sanitario

El ayuntamiento de Tlaxcala informa a la ciudadanía que a partir de este martes 12 de agosto se llevará a cabo el desvío de la circulación vehicular en la calle México 86, esquina con Beatriz Paredes, ubicada en la localidad de San Gabriel Cuauhtla, debido a los trabajos de construcción de la red de drenaje sanitario que ya han comenzado.

- Anuncio -

Se exhorta a los automovilistas que circulan por la zona a tomar precauciones, a fin de evitar contratiempos y garantizar la seguridad vial.

El gobierno municipal, que preside Alfonso Sánchez García, agradece la comprensión de los vecinos, transeúntes y conductores, e informa que la obra se estará realizando aproximadamente durante un mes.

De esta manera, la administración municipal reitera su compromiso de continuar con acciones que mejoren la infraestructura urbana y la calidad de vida de los habitantes.