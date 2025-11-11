Lunes, noviembre 10, 2025
Ayuntamiento de Tlaxcala incorpora el pago en línea del impuesto predial para facilitar trámites ciudadanos

La Redacción

El ayuntamiento de Tlaxcala incorporó el pago en línea del impuesto predial a través del portal digital del gobierno del estado, cuya herramienta forma parte de la estrategia de modernización administrativa impulsada por el presidente municipal, Alfonso Sánchez García, para acercar los servicios públicos a la ciudadanía y reducir los tiempos de atención.

Para realizar este trámite de manera correcta, el contribuyente deberá contar con algunos datos esenciales como: número de localidad del predio, clave catastral completa y los últimos cinco dígitos del folio fiscal del último pago realizado, como medida de validación de la propiedad.

También será necesario disponer de un correo electrónico activo, donde se enviará el comprobante bancario y el CFDI, así como una tarjeta de débito o crédito vigente y conexión estable a internet.

El proceso inicia al ingresar al portal digital del gobierno del estado de Tlaxcala en la dirección: https://portaldigital.tlaxcaladexicohtencatl.gob.mx/ES-SGTPortal/

En el menú principal, se debe seleccionar la opción “Impuesto Predial”, donde el sistema solicitará los datos del predio. Una vez capturados, el portal mostrará la información y el monto del adeudo correspondiente, que el usuario deberá verificar antes de continuar con el pago.

Posteriormente, el sistema pedirá confirmar el correo electrónico y, de manera opcional, los datos fiscales para facturación. Al seleccionar la opción “Pago en Línea”, el usuario será redirigido automáticamente a la plataforma de BBVA, donde podrá realizar el pago con tarjeta bancaria. Una vez concluida la transacción, el contribuyente recibirá en su correo electrónico el comprobante bancario y el CFDI que acredita el pago de su impuesto predial.

El ayuntamiento de Tlaxcala recomienda verificar la estabilidad de la conexión a internet antes de iniciar el proceso y conservar los comprobantes digitales para cualquier aclaración futura. En caso de presentar algún inconveniente, las y los contribuyentes podrán comunicarse directamente con la Dirección de Ingresos del municipio de Tlaxcala, donde personal capacitado brindará orientación personalizada.

