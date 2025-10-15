Martes, octubre 14, 2025
Ayuntamiento de Tlaxcala impulsa la seguridad ciudadana con nuevos comités de vecinos vigilantes

La Redacción

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y la participación ciudadana, la policía municipal de Tlaxcala encabezó la conformación del Comité de Vecinos Vigilantes en la colonia Antorcha Campesina, de la comunidad de Santa María Acuitlapilco.

Esta acción forma parte de las estrategias permanentes impulsadas por el gobierno del alcalde Alfonso Sánchez García para garantizar entornos más seguros, organizados y solidarios.

Durante el encuentro, personal de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad impartió una plática preventiva, en la que se destacó la importancia de la cultura de la denuncia, la comunicación directa con la policía y la coordinación vecinal como herramientas esenciales para la prevención del delito.

José Cipriano, presidente del Comité de Vecinos Vigilantes, reconoció la labor institucional del ayuntamiento y de la policía municipal, agradeciendo al alcalde Sánchez García por promover la integración de estas redes de seguridad que fortalecen la confianza entre la ciudadanía y la autoridad.

Con esta iniciativa, el ayuntamiento de Tlaxcala avanza en la creación de redes vecinales de colaboración, consolidando la convivencia, la paz y el orden en beneficio de todas las familias de la capital.

