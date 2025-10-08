Miércoles, octubre 8, 2025
Ayuntamiento de Tlaxcala impulsa diálogo con la historia en conferencia magistral por los 500 años de la fundación de la ciudad

La Redacción

En el marco de los festejos por el medio milenio de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, el gobierno municipal de la capital, que encabeza Alfonso Sánchez García, llevará a cabo la conferencia magistral “500 años de la Ciudad de Tlaxcala”, un encuentro con la historia, la identidad y el legado de un pueblo que sigue escribiendo su destino.

El evento contará con la destacada participación de Lidia Ernestina Gómez García, quien presentará la ponencia “La Memoria de los Tlaxcaltecas como Fundadores de la Puebla de los Ángeles”.

Asimismo, Gustavo Enrique Mauleón Rodríguez compartirá el tema “Chachihuapan y la Jurisdicción de la República de Indios de Tlaxcala, Siglo XVI”, una mirada profunda al pasado que forjó nuestra tierra.

La conferencia se realizará el miércoles 8 de octubre, a las 13 horas, en la Sala Profundis del Museo Regional de Tlaxcala, un espacio que será testigo del diálogo entre la historia y el presente.

Mediante esta propuesta académica y cultural, el ayuntamiento de Tlaxcala impulsa la reflexión y la difusión del conocimiento, al fortalecer los lazos que unen a los tlaxcaltecas con su pasado y con sus raíces.

