Ayuntamiento de Tlaxcala impulsa campaña para la prevención del embarazo adolescente

En cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal y en alineación con los programas nacional y estatal del Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Gupea), el ayuntamiento de Tlaxcala inició esta semana una campaña permanente de sensibilización, que en esta ocasión llegó al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 03, con el propósito de fomentar el bienestar integral de la juventud capitalina.

La jornada, realizada en la Plaza Cívica del plantel, incluyó cinco stands temáticos enfocados en la prevención del embarazo en menores, la promoción de la salud sexual y reproductiva y la erradicación de la violencia de género.

Con estas acciones, el gobierno municipal que preside Alfonso Sánchez García crea entornos seguros y brindar a la juventud herramientas que les permitan tomar decisiones informadas para una vida digna y plena.

En esta labor interinstitucional participaron diversas áreas del ayuntamiento como el Instituto Municipal de la Juventud, la Dirección de Seguridad Pública, el Instituto Municipal de la Mujer, el Sistema Municipal DIF y la Sexta Regiduría, lo que permitió ofrecer a la comunidad estudiantil un abordaje integral que combina información, orientación y acompañamiento.

La jornada benefició directamente a alrededor de 200 estudiantes, quienes recibieron pláticas y talleres interactivos, así como el acceso gratuito a diferentes métodos anticonceptivos. Esta campaña continuará próximamente en otras instituciones.