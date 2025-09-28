Sábado, septiembre 27, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Ayuntamiento de Tlaxcala garantiza legalidad y paz social en Ocotlán

La Redacción

El ayuntamiento de Tlaxcala informa que, a través de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad, así como de Gobierno Abierto, y el Órgano Interno de Control, entre otras áreas, se mantuvo la legalidad y la paz social en la comunidad de Ocotlán la tarde de este viernes.

- Anuncio -

Los hechos sucedieron tras una problemática en torno a la legitimidad de la autoridad representante del comité de agua de la comunidad, ya que una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa declaró nula la elección del ciudadano Víctor Garrido Lechuga, como presidente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ocotlán (CAPAO).

Derivado de lo anterior y ante la inconformidad de algunos ciudadanos a favor y en contra de dicha resolución, el Ayuntamiento intervino para privilegiar el diálogo y la razón sobre la confrontación.

Mientras se resuelven los procesos legales para la integración de un nuevo comité, y con el consenso de las partes involucradas, se acordó la designación de Getsemaní Carro Zempoalteca como encargado interino de la CAPAO, a fin de garantizar así la continuidad en el servicio en favor de los ciudadanos.

- Advertisement -

Por lo anterior, se descarta la validez de cualquier asamblea para el próximo domingo, ya que la parte interina no ha convocado a ninguna sesión relativa a este asunto y las partes inconformes acordaron el interinato.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Gobierno de Alfonso Sánchez fortalece el turismo con trabajo integral e innovación

La Redacción -
En el marco del Día Internacional del Turismo este 27 de septiembre, el gobierno municipal de Tlaxcala, presidido por Alfonso Sánchez García, conmemora la...

Autoridades conmemoran el CCIV aniversario de la consumación de la Independencia

La Redacción -
Autoridades de los tres niveles de gobierno encabezaron la ceremonia oficial por el 204 aniversario de la consumación de la Independencia de México, acontecimiento...

Donación de órganos beneficia a pacientes en espera de trasplante

La Redacción -
El gobierno del estado informó que el Hospital IMSS–Bienestar de Huamantla realizó recientemente una donación múltiple de órganos y tejidos, gracias al gesto altruista...

Más noticias

Al menos 36 muertos y más de 50 heridos durante mitin en la India; fue una estampida, dice legislador

La Jornada -
Nueva Delhi.- Al menos 36 personas murieron el sábado tras producirse una estampida en un mitin electoral del popular actor convertido en político Vijay...

La DEA ocultó por años pistas claves sobre Ayotzinapa

La Jornada -
Washington y Nueva York. La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos interceptó mensajes de texto entre traficantes de heroína en Chicago...

Crecen llamados para que la ONU tenga su primera secretaria general en 80 años

La Jornada -
Nueva York. En sus 80 años de historia, las Naciones Unidas nunca han tenido una mujer como secretaria general, un hecho que algunos líderes...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025