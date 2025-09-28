Ayuntamiento de Tlaxcala garantiza legalidad y paz social en Ocotlán

El ayuntamiento de Tlaxcala informa que, a través de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad, así como de Gobierno Abierto, y el Órgano Interno de Control, entre otras áreas, se mantuvo la legalidad y la paz social en la comunidad de Ocotlán la tarde de este viernes.

Los hechos sucedieron tras una problemática en torno a la legitimidad de la autoridad representante del comité de agua de la comunidad, ya que una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa declaró nula la elección del ciudadano Víctor Garrido Lechuga, como presidente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ocotlán (CAPAO).

Derivado de lo anterior y ante la inconformidad de algunos ciudadanos a favor y en contra de dicha resolución, el Ayuntamiento intervino para privilegiar el diálogo y la razón sobre la confrontación.

Mientras se resuelven los procesos legales para la integración de un nuevo comité, y con el consenso de las partes involucradas, se acordó la designación de Getsemaní Carro Zempoalteca como encargado interino de la CAPAO, a fin de garantizar así la continuidad en el servicio en favor de los ciudadanos.

Por lo anterior, se descarta la validez de cualquier asamblea para el próximo domingo, ya que la parte interina no ha convocado a ninguna sesión relativa a este asunto y las partes inconformes acordaron el interinato.