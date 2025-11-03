Ayuntamiento de Tlaxcala fomenta la prevención del embarazo adolescente y el autocuidado en la niñez

Como parte del trabajo emprendido por el ayuntamiento de Tlaxcala para lograr el bienestar y desarrollo integral de la niñez, el Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GUMPEA) llevó a cabo una jornada de sensibilización y capacitación en la primaria “Ignacio Manuel Altamirano”, turno vespertino, ubicada en el centro de la ciudad.

La actividad forma parte de la estrategia de Prevención del Embarazo en Adolescentes que impulsa el presidente municipal, Alfonso Sánchez García, con el propósito de fortalecer la educación sexual integral y promover entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.

Durante la jornada, alumnas y alumnos participaron activamente en la charla “Mi cuerpo, mi espacio: aprendiendo a estar protegido”, impartida por personal del Instituto Municipal de la Mujer.

A través de dinámicas adaptadas a su edad, se abordaron temas relacionados con el autocuidado, el respeto y la importancia de reconocer límites personales, fomentando una comprensión temprana sobre la protección y el respeto hacia sí mismos y hacia los demás.

De esta manera, el gobierno municipal de Tlaxcala, a través de GUMPEA, fortalece las acciones para prevenir el embarazo no planificado desde edades tempranas, con lo que se fortalece el conocimiento y la confianza de la niñez capitalina.