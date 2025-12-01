Lunes, diciembre 1, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Ayuntamiento de Tlaxcala entrega cocinas móviles a cinco escuelas para mejorar la alimentación infantil

La Redacción

El gobierno municipal de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, continúa impulsando acciones que fortalecen el bienestar de la niñez capitalina, por lo que a través del Sistema Municipal DIF y en coordinación con DIF estatal, se realizó la primera etapa de entrega de cocinas móviles del Programa de Alimentación Escolar en su “Modalidad Caliente”.

Estas cocinas móviles, completamente equipadas, fueron destinadas a escuelas que no cuentan con un espacio adecuado para comedor, lo que permitirá que cientos de niñas y niños tengan acceso a alimentos preparados en condiciones óptimas.

Entre los planteles beneficiados se encuentran el Jardín de Niños Cuauhtémoc y la Escuela Primaria Axayacatzin, ambos ubicados en Santa María Acuitlapilco; el Jardín de Niños Rebeca Torres de Lira y la Escuela Primaria Juan Escutia, situados en la colonia Loma Xicohténcatl; así como la Escuela Primaria Xicohténcatl Axayacatzin, en la comunidad de Loma Bonita. Estas acciones tendrán un impacto inmediato en la comunidad escolar.

Con este trabajo coordinado, el ayuntamiento de Tlaxcala amplía los beneficios destinados a las niñas y a los niños de la capital y garantiza un desarrollo más digno, saludable y equitativo para las nuevas generaciones.

