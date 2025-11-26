Ayuntamiento de Tlaxcala entrega 700 despensas a familias que más lo necesitan con apoyo del DIF estatal

En un ejercicio de atención directa y de trabajo cercano a la gente, el ayuntamiento de Tlaxcala distribuyó más de 700 despensas en beneficio de familias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad, como parte del programa alimentario que impulsa el Sistema Municipal DIF en coordinación con el DIF estatal.

Con este trabajo en equipo, el gobierno municipal de Alfonso Sánchez García garantiza que los apoyos lleguen de manera transparente, sin intermediarios y prioritariamente a quienes más los necesitan.

Los insumos entregados estuvieron dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad, niñas y niños de 2 a 5 años, así como a beneficiarios del programa Primeros 1000 Días, que atiende a mujeres embarazadas en lactancia y a niñas y niños menores de dos años.

Mediante el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno se fortalece la red de protección social, se consolida una atención humanista y se avanza en la generación de más oportunidades para la gente.